«Дзюба сделал всё возможное для участия в турнире»: Рахимов о кандидатах в сборную России на ЧМ-2018

11 мая главный тренер Станислав Черчесов объявит расширенный состав сборной России по футболу для подготовки к чемпионату мира 2018 года. В преддверии этого события бывший наставник «Ахмата» Рашид Рахимов в интервью RT прокомментировал возможное возвращение в национальную команду защитников ЦСКА Алексея и Василия Березуцких, а также высказал мнение о ситуации с полузащитником «Локомотива» Игорем Денисовым. Кроме того, он назвал самую сильную линию коллектива и рассказал о перспективах в сборной форварда «Арсенала» Артёма Дзюбы.

«Не стоит надеяться на выступление Джикии на чемпионате мира»

— Игорь Акинфеев и Андрей Лунёв — бесспорные кандидаты на место в сборной России. Кто может занять место третьего голкипера?

— В последнее время в национальную команду вызывался Владимир Габулов. Вероятно, он и сохранит за собой этот пост. Всё это время он провёл в сборной. В расширенный список могут попасть ещё пара вратарей. Например, Александр Селихов из «Спартака» и Александр Беленов из «Уфы».

— Целесообразно ли брать на место третьего вратаря 34-летнего Габулова? Не лучше ли дать шанс более молодому Селихову?

— Вероятно, у Черчесова есть своё мнение на этот счёт. Габулов же имеет игровую практику в «Брюгге», а этот клуб претендует на победу в чемпионате Бельгии. Таким образом, говорить о нехватке игровой практики нельзя.

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— Может ли завоевание золотых медалей РФПЛ способствовать вызову в сборную голкипера «Локомотива» Маринато Гилерме?

— Безусловно. Он провёл очень хороший сезон, несмотря на несколько несерьёзных травм. Это представитель команды-чемпиона. Он имеет полное право выступить на мундиале.

— На пост левого защитника претендуют сразу несколько футболистов. В их числе Дмитрий Комбаров, который в заключительных турах оставался вне заявки «Спартака». Стоит ли Черчесову вызывать в сборную игрока, который не проходит в основной состав собственного клуба?

— Нельзя забывать, что на протяжении всего сезона Комбаров был основным левым защитником красно-белых, а также неоднократно получал приглашения в сборную. Неправильно делать выводы по футболисту, основываясь на нескольких последних встречах. Не это должно быть главным критерием. Есть много нюансов, которые в итоге будут влиять на выбор главного тренера.

— Например?

— Стиль игры национальной команды, будущие соперники. Наставник будет отталкиваться от состава оппонента и делать выводы, нужен ему в составе игрок более атакующего или оборонительного плана.

— Ещё один кандидат в сборную — Юрий Жирков. Способен ли 34-летний игрок «Зенита» на протяжении матча закрывать всю бровку?

— В европейских топ-чемпионатах выступает огромное количество немолодых футболистов. Там уже давно не смотрят на паспорт. Если игрок исполняет возложенные на него обязанности и хорошо смотрится на этой позиции, не стоит обращать внимание на его возраст. Причём Жирков имеет огромный опыт: он защищал цвета лондонского «Челси», ЦСКА, теперь выступает за петербургский клуб. Мало кто из россиян может похвастаться таким послужным списком. Поэтому место в расширенном списке Юрий заслужил.

— Также на место левого защитника претендует Константин Рауш из «Динамо». Подтверждает ли его игра притязания на место в составе сборной?

— Как и у всех, у него есть и ошибки, и позитивные моменты. У Рауша хорошая левая нога, он умеет делать качественные передачи в штрафную. А в коллективе Черчесова это очень приветствуется. Также он исполнитель стандартных положений и способен закрыть две-три позиции на поле. Мы видели его на позициях не только латераля, но и крайних защитника и полузащитника.

— Если Фёдор Кудряшов, Владимир Гранат и Илья Кутепов практически гарантировали себе приглашение в сборную, то минимум два места ещё остаются вакантными. Кого можно назвать наиболее вероятными кандидатами на эту позицию?

— Если делать выводы по последним контрольным матчам, в сборную вызывались Андрей Семёнов из «Ахмата» и Роман Нойштедтер, который сейчас на постоянной основе выступает за «Фенербахче». Кроме того, в случае необходимости на этой позиции может сыграть номинально правый крайний защитник ЦСКА Марио Фернандес.

Защитник сборной России Георгий Джикия

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— Правильно ли поступил Черчесов, отказавшись взять в расширенный список проходящих курс реабилитации после тяжёлых травм Георгия Джикию и Виктора Васина? Причём о защитнике «Спартака» сообщали, что он вполне может успеть восстановиться к чемпионату мира.

— Возможно, он и успеет оправиться от травмы к старту мундиаля. Это зависит от его мышечной структуры. Но сроки восстановления от повреждения крестообразных связок одинаковы во всём мире. Джикии, как и Васину, будет очень сложно набрать оптимальные кондиции. Приобрести игровой тонус возможно исключительно через матчи. На тренировках он всё равно будет действовать более осторожно.

— Об участии Джикии в мундиале можно забыть?

— Считаю, что надеяться на чудо здесь не стоит. Не помню, чтобы кому-то из футболистов за пять месяцев удавалось восстановиться от подобной травмы.

«В сборной России нет защитников уровня Серхио Рамоса и Жерара Пике»

— Существует ли вероятность, что защитника ЦСКА Кирилла Набабкина получится использовать в центральной зоне сборной?

— Из-за сложившихся обстоятельств он был вынужден играть на этой позиции в армейском клубе. Но его основное амплуа — это крайний защитник. Не думаю, что Набабкин будет одним из кандидатов на место в центре обороны.

— Нельзя не сказать о возможном вызове в сборную братьев Березуцких. Ходят разговоры, что после нынешнего сезона они завершат карьеру. Возможно, они всё же захотят сыграть на домашнем чемпионате мира перед уходом из футбола?

— Насколько я знаю, возвращение в национальную команду не состоится. Что касается карьеры, определяющим фактором здесь станет состояние их здоровья. Алексей и Василий ещё могут поиграть за армейцев. Учитывая возможное завершение карьеры Сергея Игнашевича, ЦСКА может попасть в сложную ситуацию из-за массового ухода центральных защитников.

— В нынешнем состоянии Березуцкие усилили бы сборную России?

— Их опыт очень нужен. На протяжении долгих лет они выступали на самом высоком уровне — как в национальной команде, так и в еврокубках. При этом нельзя забывать о сыгранности и взаимопонимании. Безусловно, совместное присутствие на поле братьев, Акинфеева и Фернандеса пошло бы на пользу коллективу Черчесова.

— Кто, кроме Марио Фернандеса и Игоря Смольникова, может сыграть на правом фланге национальной команды?

— Из-за игровой схемы с тремя центральными защитниками бровку могут закрывать игроки как оборонительные, так и более атакующего плана. Поэтому на этой же позиции использовался Александр Самедов. Думаю, все трое получат вызов в национальную команду.

— Способен ли Самедов закрывать всю бровку?

— Это зависит от того, кто будет соперником национальной команды. Возьмём будущий матч чемпионата мира против Саудовской Аравии. Возможно, сборной понадобится не номинальный защитник, а более атакующий футболист. При таких задачах и высоком прессинге использование игрока такого плана более логично. И наоборот, в игре против номинальной Испании и схеме с пятью защитниками понадобится исполнитель более оборонительного характера.

— Заслужил ли вызов в сборную Владислав Игнатьев из «Локомотива»?

— Он провёл очень хороший сезон и внёс весомый вклад в победу в чемпионате. Причём он выступал на месте крайнего защитника, хотя ранее располагался ближе к атаке. Игнатьев вполне может получить приглашение от Черчесова.

— В матче против тульского «Арсенала» серьёзную травму получил защитник ЦСКА Константин Кучаев. Это потеря для сборной?

— Он имел шансы попасть в национальную команду. Но всё же это молодой футболист, который заявил о себе только в этом сезоне. Проявил себя очень хорошо, причём на нескольких позициях. В первую очередь это удар не по сборной, а по самому Кучаеву. Ему необходимо преодолеть этот сложный период.

— Как вы считаете, возможен ли переход сборной на игру с четырьмя защитниками?

— Черчесов использовал данную схему в матче против Испании. Это произошло при счёте 1:3, и тогда удалось забить два мяча. Также она наигрывалась в концовке контрольного матча с Францией. Но основной останется модель с тремя защитниками. Думаю, она больше позволяет перекрывать зоны, а футболисты могут дополнять друг друга.

— С чем связан выбор главного тренера?

— При игре в два защитника игрокам необходимо обладать большим мастерством. Наверное, в сборной России нет спортсменов уровня Серхио Рамоса и Жерара Пике. Поэтому во главу угла возведено взаимодействие между тремя футболистами обороны.

«У сборной России очень качественные исполнители в полузащите»

— Этот сезон получился не очень удачным для капитана «Спартака» Дениса Глушакова. Он смотрелся менее впечатляюще, чем годом ранее, а в матче с «Тосно» допустил ряд промахов, которые помешали его коллективу победить и выбили его из колеи. Плюс в последних матчах он не выходил на поле. Стоит ли Черчесову вызывать в национальную команду полузащитника, который находится в таком тяжёлом психологическом состоянии?

— За исключением «Локомотива», игроки всех команд находятся не в лучшем расположении духа. Да, в этом сезоне Глушаков не стал чемпионом и допустил несколько ошибок, но без этого не бывает. Он всё равно остаётся одним из лидеров «Спартака». Этот психологический спад не станет для него большой проблемой. Уверен: возможность сыграть на домашнем чемпионате мира сможет его должным образом мотивировать.

— Назовите, пожалуйста, главных кандидатов на место в центральной зоне сборной России.

— Считаю, что наша команда располагает хорошим подбором исполнителей в этой линии. Она достаточно мобильная, и за счёт неё возможно снизить давление на оборону. Помимо Глушакова, у нас есть Роман Зобнин, Далер Кузяев, Александр Головин — все футболисты хорошего уровня. Если защита — это головная боль для тренера, то в средней зоне существует большой выбор качественных игроков.

— Часто говорят о необходимости вызова в сборную полузащитника «Урала» Романа Емельянова. Он способен усилить команду и получить место в стартовом составе?

— Он опорный хавбек, но в последних матчах выступал ближе к атаке. Выбор остаётся за тренером. Емельянов до настоящего момента не вызывался в состав национальной команды, поэтому рассчитывать на это сейчас достаточно сложно.

Полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов

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— Нельзя обойти стороной кандидатуру Игоря Денисова. Стоит ли Черчесову забыть о конфликтах в преддверии первого в истории домашнего чемпионата мира?

— Главный тренер сделал свой выбор, и он окончательный. Всё будет зависеть от выступления на турнире. Если оно будет успешным, то разговоры о Денисове забудутся. В противном случае, это будет обсуждаться ещё больше.

— В одном из интервью Черчесов сказал, что один игрок не может кардинально изменить игру сборной. Денисов, лидер РФПЛ по многим статистическим показателям, мог бы помочь национальной команде?

— Отдельный футболист не может преобразить весь коллектив, но он может усилить конкуренцию. Вследствие этого на несколько процентов поднимется уровень игры всей сборной. Он уже не раз защищал цвета страны и обладает огромным опытом.

— Если кандидатура Александра Головина сомнению не подлежит, то Алан Дзагоев не кажется стопроцентным кандидатом на место в сборной. Согласны?

— Он очень хорошо смотрелся в матчах чемпионата России, но частые травмы немного мешают ему постоянно находиться в лучших кондициях. Думаю, он получит вызов в сборную. Всё, что нужно Дзагоеву, — избегать повреждений и готовиться к ЧМ.

— После победы в чемпионате России логичным ли будет вызов братьев Миранчуков в национальную команду?

— Конечно, оба отлично проявили себя в нынешнем сезоне, показывали футбол хорошего уровня. Думаю, нет сомнений, что для них есть место в расширенном списке.

Полузащитник сборной России Александр Головин

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— «Зенит» крайне невразумительно провёл вторую половину чемпионата, при этом одним из лучших в его составе был Далер Кузяев. Он может быть уверен в сохранении места в сборной?

— Безусловно. Несмотря на не очень выдающийся год для всего «Зенита», сам полузащитник смотрелся как один из лидеров команды. Единственный негативный момент: он часто действовал не на своей позиции. Думаю, максимум пользы он мог бы принести в центре поля, а не на фланге.

— Можно ли то же самое сказать про Александра Ерохина и Дмитрия Полоза? В последнее время фланговый полузащитник «Зенита» появляется исключительно со скамейки, но полезными действиями отметиться не может.

— Те футболисты, которые вызывались в сборную на протяжении последнего времени, получат приглашение в команду. Но их состояние пока неясно.

«Несколько удачных выступлений недостаточно для вызова Чалова в сборную»

— Настоящим открытием чемпионата России стал Александр Ташаев из «Динамо». Черчесову стоит рассматривать его кандидатуру в национальную команду?

— Он один из тех футболистов, которые также могут появиться в расширенном списке.

— Пожалуй, одна из самых обсуждаемых — позиция центрального нападающего в российской сборной. Если Фёдор Смолов давно застолбил за собой место в основном составе, то в запасе пока значится лишь Антон Заболотный. После своего перехода в «Зенит» он ни разу не смог отметиться голом в официальных матчах и стал объектом критики. Черчесову стоит продолжать доверять этому форварду?

— Наверное, главный тренер отправит приглашение Заболотному. В психологическом плане Антону сейчас очень тяжело. Когда ты не забиваешь, это постоянно давит. Возможно, он достаточно устойчив в этом аспекте и будет продолжать усиленно работать над собой. Но форвард оценивается исключительно по голам.

— В отличие от Заболотного, Артём Дзюба после перехода в «Арсенал» смотрится впечатляюще. Следует ожидать его вызова в национальную команду?

— Он отлично провёл последние несколько месяцев, но сложно говорить о его приглашении в сборную. Во всяком случае, он сделал всё от себя зависящее, чтобы заслужить этот шанс.

— Многие полагают, что его отсутствие на Кубке конфедераций и в последующих контрольных встречах связано с конфликтом с Черчесовым. Вы верите в это?

— Думаю, в такие моменты личные интересы должны отходить на второй план. Я не знаю деталей и не могу точно ответить на этот вопрос. Но здесь на первом месте должна стоять национальная команда.

— Фёдор Чалов также здорово играет в последних матчах, а в игре с «Арсеналом» отметился хет-триком. Он дорос до уровня сборной?

— Мне кажется, проявить себя в заключительных турах — мало для выступления на чемпионате мира. Думаю, в национальной команде не будет много новых лиц. Добавятся максимум 3-4 человека.

— Возможно ли возвращение в национальную команду Андрея Аршавина? Он впечатляюще начал сезон в Казахстане и отметился семью результативными баллами в семи матчах.

— Не думаю. Насколько я знаю, он и до этого успешно играл в «Кайрате». Но я бы не стал обсуждать возможный вызов Аршавина в сборную.