Сборная России по футболу — 2018 по версии RT: плюс Набабкин и Чалов, минус Аршавин и Смольников

По итогам минувшей недели в сборной России по версии RT произошло сразу четыре замены. Вернулся в символическую команду Фёдор Чалов, оформивший первый хет-трик после перехода в основной состав ЦСКА. Линию обороны усилили опытные Кирилл Набабкин и Владислав Игнатьев. Наконец, в центре поля Антон Швец заменил Романа Емельянова. RT следит за игрой российских футболистов и представляет свой вариант национальной сборной на домашнем чемпионате мира 2018 года.

Вратари

Игорь Акинфеев (ЦСКА), Андрей Лунёв («Зенит»), Андрей Синицын («Краснодар»)

Центральные защитники

Фёдор Кудряшов («Рубин»), Роман Нойштедтер («Фенербахче»), Илья Кутепов («Спартак»), Кирилл Набабкин (ЦСКА), Владимир Гранат («Рубин»)

Центральный защитник — по-настоящему проблемная позиция в сборной России с учётом травм Виктора Васина и Георгия Джикии, а также отказа сыграть на ЧМ братьев Березуцких. Поэтому в нашей символической команде изначально оказались едва ли не все игроки этого амплуа с подходящим паспортом, в том числе центральный защитник «Арсенала» Максим Беляев. Однако после шести пропущенных канонирами мячей в матче с ЦСКА 26-летний футболист покидает сборную.



А занимает его место опытнейший Кирилл Набабкин, как раз выступающий за армейцев. Вообще-то уроженец Москвы является правым защитником, но в текущем сезоне из-за кадровых проблем ЦСКА он провёл сразу несколько матчей в центре обороны и смотрелся на новой позиции далеко не худшим образом. Пусть Набабкин уже не молод, зато компенсирует отсутствие скорости опытом и неуступчивостью. К тому же рост Кирилла (184 см) помогает ему успешно противостоять высоким оппонентам в воздухе.

Немаловажен и тот факт, что Кирилл в команде привык играть в расстановке с тремя центральными защитниками, а значит, должен безболезненно вписаться в расстановку Станислава Черчесова. К тому же опытный футболист способен закрыть практически любую позицию в линии обороны. Другое дело, что за сборную Набабкин практически не играл. На его счету лишь два товарищеских матча в футболке национальной команды, что не помешало ему в 2012 году попасть в заявку отечественной дружины на чемпионат Европы.

Фланговые игроки

Юрий Жирков («Зенит»), Георгий Щенников (ЦСКА), Владислав Игнатьев («Локомотив»), Марио Фернандес (ЦСКА)

Владислав Игнатьев уже побывал в расположении нашей символической сборной, и теперь абсолютно заслуженно возвращается в неё. Матч с «Зенитом» стал для 31-летнего футболиста одним из лучших в сезоне. Он не только не позволил развернуться на чужой половине поля техничному и быстрому Себастьяну Дриусси, но и в излюбленной манере регулярно подключался к атакам. Если в первом тайме партнёры не часто награждали Игнатьева передачами, то во втором он превратился в настоящую головную боль для Юрия Жиркова, который в конце концов вынужден был попросить замену из-за травмы.

А Владислав добился своего на 87-й минуте. Именно его прострел замкнул вышедший на замену Эдер. Так «Локомотив» впервые за 14 лет стал чемпионом страны, а Игнатьев превратился в автора «золотого» паса.

Непопадание защитника «Локо» в заявку сборной действительно будет большой несправедливостью, ведь он является одним из лучших футболистов на своей позиции в РФПЛ, и, что немаловажно, играет в «Локо» по той же схеме, что прививает сборной Черчесов.

Игнатьев в свои 31 способен закрыть всю правую бровку и успевает не только подключаться к атакам, но и отрабатывать в обороне. А если вернуться назад ему не удаётся, Владислава спокойно страхуют центральные защитники, но в расстановке с активными краями это абсолютно нормальная ситуация.

Вытеснил же из сборной Игнатьев прямого конкурента Игоря Смольникова. В отличие от игрока «Локо» футболист питерской команды в Черкизово провёл не самый удачный матч. Обычно активно подключающийся к атакам Смольников на этот раз если и оказывался на чужой половине поля, то действовал не слишком удачно и зачастую оголял свой фланг. В конце концов Смольников, как и Жирков, был заменён из-за повреждения. К счастью, оба футболиста избежали серьёзных травм.

Полузащитники

Антон Миранчук («Локомотив»), Александр Головин (ЦСКА), Антон Швец («Ахмат»), Роман Зобнин («Спартак»), Алексей Миранчук («Локомотив»), Дмитрий Тарасов («Локомотив»), Далер Кузяев («Зенит»), Сергей Ткачёв («Арсенал»)

Если изменения в линии обороны сборной по версии RT происходят не слишком часто, то рокировки в полузащите случаются каждую неделю. На этот раз место в символической команде потерял Роман Емельянов, чей «Урал» неожиданно уступил «Амкару» в дерби и практически лишился шансов занять шестое место, которое при определённых раскладах может стать пропуском в Лигу Европы.

Место Емельянова занял Антон Швец, чей «Ахмат», напротив, находится на подъёме. После назначения Игоря Ледяхова исполняющим обязанности главного тренера команды грозненцы в пяти матчах одержали три победы и дважды сыграли вничью. А в отчётном туре коллектив из Чечни набрал три очка в Махачкале. Большой вклад в успех гостей внёс и Швец, проделавший огромный объём работы в опорной зоне и начинавший почти все атаки своей команды.

Черчесов обратил внимание на Антона ещё в сентябре прошлого года, когда вызвал его на товарищеский матч с «Динамо». А ведь до перехода в «Ахмат» летом 2017-го российские болельщики об этом футболисте практически ничего не знали. Ещё в юности игрок, прошедший школы ЦСКА, «Спартака» и «Трудовых резервов», перебрался в Испанию, где поиграл за вторые команды «Сарагосы» и «Вильярреала» и не поднимался выше уровня третьего местного дивизиона.

Там Швеца и заметил «Ахмат». Антон, обладающий не только хорошим отбором и передачей, но и высоким ростом, сходу закрепился в основе грозненцев и стал важнейшим игроком команды. В текущем сезоне РФПЛ он провёл 24 матча, а ряд встреч пропустил лишь из-за удалений и травмы. Неудивительно, что Швецом по слухам всерьёз интересуется «Зенит».

Нападающие

Фёдор Смолов («Краснодар»), Артём Дзюба («Арсенал»), Фёдор Чалов (ЦСКА)

Фёдор Чалов безусловно является одним из главных действующих лиц весенней части РФПЛ. На прошлой неделе мы временно поменяли его в сборной на Андрея Аршавина, но теперь производим обратную рокировку. Чалов заслужил это хет-триком в ворота «Арсенала», первым для себя во взрослой карьере.

Теперь в активе Фёдора значатся семь голов во всех турнирах в апреле-мае. Удивительно, но молодой нападающий активно провёл и предыдущую весну. Тогда он также отвоевал себе место в основе ЦСКА и забил пять мячей за два последних весенних месяца. На этот раз форвард переписал своё достижение и может улучшить его в матче последнего тура с «Анжи».

Своей игрой в последних матчах Чалов как минимум заслужил попадание в расширенную заявку сборной на чемпионат мира, которая будет опубликована 11 мая, ведь весной Фёдор является лучшим бомбардиром среди всех российских футболистов. У главной звезды отечественного футбола Фёдора Смолова четыре гола, у Артёма Дзюбы — пять, у Антона Заболотного, который в национальную команду вызывается регулярно — ноль. А Александр Кокорин получил тяжёлую травму и на домашнем мундиале не сыграет.