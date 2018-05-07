Чалов признался, что мечтал сделать хет-трик за ЦСКА
«Мечтал оформить хет-трик за основной состав, и мечта сбылась. Очень рад этому событию. Наверное, третий гол был самым запоминающимся», — цитирует Чалова пресс-служба ЦСКА.
20-летний форвард стал первым российским футболистом, оформившим хет-трик в чемпионате России в составе армейцев за последние 16 лет.
Ранее бразильский полузащитник Витиньо прокомментировал игру нападающего Фёдора Чалова, который отметился хет-триком в матче 29-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом».