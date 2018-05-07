Чалов признался, что мечтал сделать хет-трик за ЦСКА

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов прокомментировал свой хет-трик в ворота тульского «Арсенала» в матче 29-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

«Мечтал оформить хет-трик за основной состав, и мечта сбылась. Очень рад этому событию. Наверное, третий гол был самым запоминающимся», — цитирует Чалова пресс-служба ЦСКА.

20-летний форвард стал первым российским футболистом, оформившим хет-трик в чемпионате России в составе армейцев за последние 16 лет.

Ранее бразильский полузащитник Витиньо прокомментировал игру нападающего Фёдора Чалова, который отметился хет-триком в матче 29-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом».