Футболист ЦСКА Кучаев получил разрыв крестообразной связки колена
Полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев получил травму в матче 29-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с тульским «Арсеналом».
У футболиста диагностирован полный разрыв крестообразной связки левого колена, сообщает пресс-служба ЦСКА.
В ближайшее время Кучаеву предстоит операция.
Ранее тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о травме футболиста Константина Кучаева.
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