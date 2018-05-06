Тренер ЦСКА Гончаренко рассказал о травме футболиста Кучаева

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко предположил, что полузащитник команды Константин Кучаев получил серьёзную травму в матче 29-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом».

«К сожалению, наверняка это разрыв крестообразной связки», — цитирует Гончаренко РИА Новости.

Кучаев получил повреждение в столкновении с Игорем Горбатенко и был заменён на 31-й минуте.

Ранее Гончаренко рассказал, за счёт чего удалось одержать разгромную победу над «Арсеналом».