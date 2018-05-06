Гончаренко о разгроме «Арсенала»: не могу сказать, что мы контролировали игру

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Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, за счёт чего удалось одержать разгромную победу над тульским «Арсеналом» в матче 29-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

«Думаю, что быстрые первые два мяча заставили «Арсенал» раскрыться. Но не могу сказать, что мы держали игру под контролем. В первом тайме располагались не так, как хотелось бы. Не могли держать мяч. Но, главное, мы быстро и эффективно атаковали, ярко сыграли наши нападающие», — сказал Гончаренко в эфире канала «Наш футбол».

Он также прокомментировал игру нападающего Фёдора Чалова, который оформил свой первый хет-трик в профессиональной карьере.

«Чалов играет продуктивно. Это началось с выхода на поле в матче с «Динамо». Его игру я бы назвал лёгкой. Он хорошо завершает, открывается, делает много полезного», — добавил Гончаренко.

Ранее главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович назвал позорным поражение от московского ЦСКА со счётом 0:6 в матче 29-го тура РФПЛ.

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