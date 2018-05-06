Божович назвал позорным поражение от ЦСКА в матче 29-го тура РФПЛ

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович назвал позорным поражение от московского ЦСКА со счётом 0:6 в матче 29-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

«Получили очень быстрый гол, быстро пропустили второй и просто развалились. Посмотрим, что сделали не так, и сделаем выводы. Прежде всего хочу извиниться перед болельщиками, которые очень хорошо нас поддерживали. Позорное поражение», — сказал Божович в эфире канала «Наш футбол».

Он также рассказал, какую установку давал в перерыве, на момент которого тульская команда проигрывала со счётом 0:5.

«Не опозориться. Поэтому замен не делали. Я сказал ребятам: «Если попали в эту ситуацию, то нужно самим выходить из неё», — заявил Божович.

Ранее ЦСКА разгромил «Арсенал» в матче 29-го тура РФПЛ.