ЦСКА разгромил «Арсенал» в матче 29-го тура РФПЛ

ЦСКА забил шесть безответных мячей тульскому «Арсеналу» в матче 29-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

Встреча завершилась со счётом 6:0.

В составе армейцев хет-трик оформил Фёдор Чалов (2-я, 21-я и 43-я минуты). Также отличились Ахмед Муса (11-я и 49-я) и Александр Головин (40-я).

После 29-го тура ЦСКА располагается на третьем месте (55 очков), в одном балле от занимающего вторую строчку «Спартака». «Арсенал» находится на седьмой позиции (39 очков).

Ранее пермский «Амкар» на выезде одержал победу над екатеринбургским «Уралом» в матче 29-го тура РФПЛ.