Черчесов сделал заявление относительно участия Джикии, Васина и Кокорина в ЧМ-2018 по футболу

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о формировании заявки команды на чемпионат мира 2018 года.

«11 мая мы планируем объявить список из 35 игроков в рамках расширенной заявки сборной и сразу же назовём 27—28 футболистов, которые соберутся в Новогорске 18 мая для подготовки к чемпионату мира», — приводит слова Черчесова «Чемпионат».

Он отметил, что у тренерского штаба существует базовый вариант состава сборной.

«Что касается Джикии, Васина и Кокорина, то по всем трём игрокам мы имеем полную ясность: они не примут участия в чемпионате мира», — подчеркнул Черчесов.

По словам тренера, серьёзные травмы названных футболистов не позволят им в необходимой готовности подойти к турниру.

«Желаю ребятам спокойно восстановиться и готовиться уже к новому сезону. На одном турнире, пусть даже и таком крупном, жизнь не заканчивается», — добавил Черчесов.

Мировое первенство по футболу 2018 года пройдёт с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

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