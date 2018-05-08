Черчесов опроверг информацию СМИ о том, что братья Березуцкие выступят за сборную России на ЧМ-2018

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов опроверг информацию СМИ о выступлении защитников ЦСКА Василия и Алексея Березуцких в составе национальной команды на чемпионате мира по футболу 2018 года.

«Могу сказать, что перед матчем с «Зенитом» я действительно ездил на тренировку ЦСКА. Общался там не только с братьями Березуцкими, но и с Игорем Акинфеевым, Александром Головиным, и с наставником армейцев Виктором Гончаренко. Тем не менее позиция братьев никак не изменилась, поэтому не стоит вводить в заблуждение болельщиков и ставить в неловкое положение самих игроков», — приводит слова Черчесова «Чемпионат».

7 марта стало известно, что братья Березуцкие приняли окончательное решение о завершении карьеры в сборной России по футболу.

Ранее Черчесов рассказал, когда будет объявлен состав сборной России по футболу на ЧМ-2018.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных