Черчесов опроверг информацию СМИ о том, что братья Березуцкие выступят за сборную России на ЧМ-2018

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов опроверг информацию СМИ о выступлении защитников ЦСКА Василия и Алексея Березуцких в составе национальной команды на чемпионате мира по футболу 2018 года.

«Могу сказать, что перед матчем с «Зенитом» я действительно ездил на тренировку ЦСКА. Общался там не только с братьями Березуцкими, но и с Игорем Акинфеевым, Александром Головиным, и с наставником армейцев Виктором Гончаренко. Тем не менее позиция братьев никак не изменилась, поэтому не стоит вводить в заблуждение болельщиков и ставить в неловкое положение самих игроков», — приводит слова Черчесова «Чемпионат».

7 марта стало известно, что братья Березуцкие приняли окончательное решение о завершении карьеры в сборной России по футболу.

Ранее Черчесов рассказал, когда будет объявлен состав сборной России по футболу на ЧМ-2018.