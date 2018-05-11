Отсутствие Денисова, возвращение Дзюбы и вызов Чалова: объявлен расширенный состав сборной России на ЧМ по футболу

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов назвал расширенный состав из 35 человек на домашний чемпионат мира. В национальной команде ожидаемо не оказалось Игоря Денисова и братьев Березуцких, зато вызов получили молодые Фёдор Чалов и Александр Ташаев. Также в заявку попали вратарь «Рубина» Сослан Джанаев, полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев и нападающий «Зенита» Антон Заболотный. Чем примечателен предварительный список футболистов сборной — в материале RT.

Без Денисова, но с Дзюбой

Вряд ли данный пункт кого-то сильно удивил, ведь Станислав Черчесов своими действиями неоднократно давал понять, что не хочет видеть в сборной Игоря Денисова, с которым в «Динамо» у него произошёл серьёзный конфликт, завершившийся судебными разбирательствами.

Тем не менее некоторые болельщики до конца надеялись на чудо. Денисов, обладающий серьёзным опытом и неоднократно выступавший на крупных международных турнирах, действительно мог бы помочь сборной на домашнем чемпионате мира. Хотя Игорю в мае исполнится 34 года, он в завершающемся сезоне РФПЛ пропустил лишь два матча, один из которых — по причине дисквалификации. Во всех остальных встречах полузащитник проводил на поле все 90 минут, действуя при этом на энергозатратной позиции опорника. Так что можно предположить, что на несколько матчей ЧМ у Денисова силы бы нашлись.

Однако Черчесов решил иначе, и это его право, тем более что Денисова при всём уважении нельзя назвать главной российской звездой.

«Отсутствие Денисова в составе сборной России — выбор и решение главного тренера. Я никак не могу повлиять на это и не могу объяснить», — прокомментировал решение Черчесова наставник «Локомотива» Юрий Сёмин.

Не получил вызов и партнёр Игоря по опорной зоне «Локомотива» Дмитрий Тарасов. В ноябре футболист перестал попадать в основной состав своей команды, но в апреле вернул себе место в старте и весьма уверенно смотрелся в центре поля в паре с Денисовым.

А вот Артём Дзюба попал в расширенный список сборной, хотя в СМИ также много говорилось о конфликте, который у нападающего якобы был с Черчесовым. Однако тренер не мог не оценить старание футболиста и его уход в аренду в тульский «Арсенал» фактически ради попадания в сборную. Весной Дзюба забил в РФПЛ пять мячей и отдал три результативные передачи, заслужив место в национальной команде.

Отказ братьев Березуцких

До последнего поклонники сборной надеялись и на появление в расширенном составе братьев Березуцких. За несколько дней до его оглашения в ряде СМИ даже появилась информация, что Черчесову удалось уговорить опытных защитников ЦСКА вернуться в национальную команду. Сам же Черчесов эти слухи и опроверг.

«Перед матчем с «Зенитом» я действительно ездил на тренировку ЦСКА. Общался там не только с братьями Березуцкими, но и с Игорем Акинфеевым, Александром Головиным, Виктором Гончаренко. Тем не менее позиция братьев никак не изменилась, поэтому не стоит вводить в заблуждение болельщиков и ставить в неловкое положение самих игроков», — приводит слова тренера «Чемпионат».

В итоге на домашнем чемпионате мира сборной придётся обходиться без опытнейших Березуцких, которые могли бы стать настоящим спасением для команды с учётом травм Виктора Васина и Георгия Джикии.

Шанс для Чалова и Ташаева

Нашлось место в расширенном составе сборной и для двух молодых футболистов, которые до этого в национальную команду не вызывались, — 20-летнего форварда ЦСКА Фёдора Чалова и 23-летнего полузащитника «Динамо» Александра Ташаева.

Включение игроков в расширенный ростер можно назвать вполне справедливым, ведь оба ярко провели весеннюю часть сезона. Ташаев стал одним из лидеров «Динамо» и в девяти весенних матчах РФПЛ набрал шесть баллов за результативность (3 + 3).

Чалов же в апреле — мае забил семь мячей во всех турнирах, в том числе поразив ворота лондонского «Арсенала» в четвертьфинале Лиги Европы. А после хет-трика в матче с «Арсеналом» тульским у Черчесова просто не оставалось иного выбора, кроме как вызвать Чалова в сборную.

Весной Фёдор забил больше всех в РФПЛ. На его счету шесть голов, а у Квинси Промеса, лидирующего в общей гонке снайперов турнира, — пять. Пять мячей забил также Артём Дзюба, а вот главная надежда сборной — нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов — отличился только трижды.

Джанаев вместо Селихова

На три позиции в окончательной заявке сборной претендуют сразу пять человек — Игорь Акинфеев, Андрей Лунёв, Сослан Джанаев, Владимир Габулов и Маринато Гильерме.

Если голкиперы ЦСКА и «Зенита» могут выпасть из обоймы лишь в случае травм, то за оставшееся место пойдёт серьёзная борьба. Гильерме стал чемпионом страны с «Локомотивом» и провёл отличный сезон. В РФПЛ натурализованный бразилец пропустил лишь 15 мячей, в 13 матчах отыграл на ноль и уступает по этому показателю лишь Акинфееву, в активе которого 15 сухих встреч. Однако он находится в ближайшем резерве.

Хотя «Рубин» и провёл в целом неудачный сезон, Джанаев тоже является очень сильным вратарём, а его возможности тренерскому штабу сборной хорошо известны. Именно поэтому Сослан и был вызван на смену Александру Селихову, порвавшему ахиллесовы связки на тренировке «Спартака» за пару часов до оглашения заявки на домашний мундиаль.

Наконец, шансы Габулова на попадание в итоговую заявку из этой пятёрки кажутся наименее реальными. Первую половину сезона опытный голкипер провёл в тульском «Арсенале» и был одним из лидеров команды. Однако зимой Владимир решился на переход в «Брюгге», где пропускает почти в каждом матче.

За былые заслуги

Включение некоторых футболистов в расширенный список сборной вызвало у болельщиков серьёзные вопросы. В первую очередь речь о двух нападающих «Зенита» — Антоне Заболотном и Дмитрии Полозе.

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Первый с недавних пор превратился в одного из главных антигероев российского футбола. Зимой воспитанник ЦСКА перешёл из «Тосно» в «Зенит», но на новом месте до сих пор не может открыть счёт забитым мячам, хотя регулярно попадает в основу. Выбора у Роберто Манчини нет, ведь Александр Кокорин получил серьёзную травму колена.

Полозом же в «Зените» скорее закрывают проблемные зоны, и чаще он действует на флангах. В текущем сезоне Дмитрий во всех турнирах отличился всего три раза. Правда, и он, и Заболотный присутствуют лишь в дополнительном списке Черчесова из семи человек.

Туда же попали и Дмитрий Комбаров с Денисом Глушаковым, которые в последнее время потеряли место в стартовом составе «Спартака».

А вот Дениса Черышева включили в основной список из 28 футболистов. Многие могут не согласиться с решением Черчесова вызвать полузащитника «Вильярреала», ведь он не слишком ярко провёл весеннюю часть сезона, но, по крайней мере, Денис в последних матчах регулярно попадал в стартовый состав команды.

К тому же Черышев каждую неделю играет в одном из сильнейших первенств планеты, а именно такого опыта сборной в отсутствие легионеров не хватало на последних крупных международных турнирах.