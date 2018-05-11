Черчесов заявил, что травма Селихова стала для него «негативным сюрпризом» перед объявлением состава сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов подтвердил, что вратарь «Спартака» Александр Селихов получил тяжёлую травму и поэтому не попал в заявку команды для подготовки к чемпионату мира.

«Сюрпризы перед объявлением состава? Был сюрприз негативного плана. За час-полтора до подачи заявки поступил звонок из «Спартака», и сказали, что с Селиховым случилось несчастье: порвал ахилл», — сказал Черчесов в эфире РФС ТВ.

Он добавил, что перезвонил врачу «Спартака», чтобы уточнить серьёзность повреждения.

«Сначала Селихов был в расширенном списке, но мы его оттуда, естественно, после этого убрали», — подчеркнул Черчесов.

Вместо Селихова был экстренно вызван голкипер «Рубина» Сослан Джанаев.

Ранее Комбаров отказался комментировать попадание в резерв заявки сборной России на ЧМ-2018.