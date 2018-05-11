Сёмин прокомментировал отсутствие Денисова в расширенном составе сборной России на ЧМ-2018

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о том, почему главный тренер сборной России Станислав Черчесов не включил капитана московской команды Игоря Денисова в расширенный состав на чемпионат мира по футболу 2018 года.

«Отсутствие Денисова в составе сборной России — выбор и решение главного тренера. Я никак не могу повлиять на это и не могу объяснить. Но лично для меня это игрок, который сыграл важную роль в чемпионстве «Локомотива». Нам он нужен и важен. Он небезразличный футболист, мне с такими работать комфортно», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом RT.

Ранее специалист заявил, что братья Миранчук могут стать открытием ЧМ-2018 по футболу.