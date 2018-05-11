Сёмин считает, что братья Миранчук могут стать открытием ЧМ-2018 по футболу

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал попадание полузащитников Алексея и Антона Миранчуков в расширенную заявку сборной России на чемпионат мира 2018 года по футболу.

«Миранчуки могут стать открытием этого чемпионата мира. Да, они ещё на начальной стадии развития, но мозги у них работают в правильном направлении. Отмечу, что большой вклад в их воспитание внесла мама, которая научила ребят трудиться и только в этом случае добиваться успеха. Так что шансы у них хорошие, и думаю, они используют их с умом. К тому же чемпионат мира для любого футболиста — это пик карьеры. Подготовка выходит на максимум», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом RT.

Ранее сообщалось, что обнародован предварительный состав сборной России на ЧМ-2018 по футболу.