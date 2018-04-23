В пару к Роналду: «Реал» готов заплатить €200 млн за лидера сборной — противника России на ЧМ-2018

«Реал» готов заплатить €200 млн за форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха. Информация об этом появилась в СМИ после того, как нападающий был признан игроком года в Английской премьер-лиге по версии Профессиональной футбольной ассоциации. Лидер сборной Египта, которая станет соперником российской команды на чемпионате мира, выиграл награду в первом же сезоне в составе мерсисайдцев. За три тура до конца чемпионата Салах забил 31 мяч и повторил бомбардирские рекорды Криштиану Роналду и Луиса Суареса.

Главной звезде соперника сборной России на чемпионате мира по футболу покорилось ещё одно достижение. Египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах был признан лучшим футболистом Англии в сезоне-2017/18 по версии Профессиональной футбольной ассоциации (ПФА). Среди множества разных наград, которые раздаются под конец сезона в Английской премьер-лиге (АПЛ), эта считается самой престижной — её обладателя выбирают сами игроки.

Салах обошёл в голосовании таких выдающихся футболистов, как Кевин де Брёйне, Лерой Сане, Давид Сильва (все трое играют за «Манчестер Сити»), Давид де Хеа («Манчестер Юнайтед») и Харри Кейн («Тоттенхэм»). Нападающего трижды признавали лучшим футболистом месяца в АПЛ, что до него не удавалось ни одному из предшественников, так что победа по итогам года была лишь вопросом времени.

Успех Салаха можно считать выдающимся, потому что он проводит дебютный сезон в «Ливерпуле» — в переполненном суперзвёздами английском чемпионате крайне трудно заявить о себе так быстро. В карьере египтянина был лишь короткий период выступлений за «Челси», который назвать успешным нельзя — три года назад молодой форвард отметился всего двумя голами в 13 матчах.

«Не было и дня, чтобы я не думал о возвращении в АПЛ. В «Челси» я не получил шанса, поэтому хотел вернуться и показать себя во всей красе. Думаю, я вернулся совсем другим игроком и человеком. Очень рад, что получил награду. Рад за своих партнёров и очень доволен тем, чего мы добились в Лиге чемпионов на данный момент», — сказал Салах после получения премии.

В текущем сезоне АПЛ Салах забил 31 мяч и отдал девять результативных передач. Форвард «Ливерпуля» на пять пунктов опережает ближайшего преследователи Харри Кейна в гонке бомбардиров, а по системе «гол + пас» выигрывает у английского нападающего целых 12 очков. При этом чемпионат Англии продолжается: Салаху осталось провести ещё три матча в составе «Ливерпуля» — против «Сток Сити», «Челси» и «Брайтон энд Хоув Альбион».

Для игрока сборной Египта это шанс украсить потрясающий сезон ещё парой достижений. 31 мяч — это повторение рекорда результативности для одного розыгрыша АПЛ из 38 матчей. Сейчас он принадлежит Алану Ширеру (1995/96), Криштиану Роналду (2007/08) и Луису Суаресу (2013/14). Абсолютный рекорд (34 гола) принадлежит Ширеру и Энди Коулу. Он был установлен на заре 1990-х, когда в чемпионате Англии команды проводили по 42 матча.

Хотя футболисты обычно ставят на первое место не личную результативность, а командную, Салах задался целью выиграть «Золотую бутсу» — награду лучшему бомбардиру во всех европейских чемпионатах. Сейчас египтянин безоговорочно лидирует в рейтинге.

«Мои партнёры стараются помогать мне забивать голы. Они знают, что я хочу выиграть «Золотую бутсу». Да, это индивидуальная награда, но голы помогают команде зарабатывать очки. У нас осталось четыре матча, и я буду играть ради этой награды. Но я играю на команду, и это все видят», — говорил Салах накануне недавней встречи с «Вест Бромвич Альбион», в которой он также отличился забитым мячом.

Признание лучшим игроком года по версии ПФА вновь заставило СМИ говорить об умопомрачительных трансферах, которые ждут Салаха ближайшим летом. Don Balon утверждает, что «Реал» готов заплатить за нападающего €200 млн. «Ливерпуль» отпускать игрока не хочет, но будет готов провести переговоры в том случае, если он поможет мерсисайдцам выиграть Лигу чемпионов. Для этого англичанам необходимо пройти бывшую команду Салаха «Рому» в полуфинале, а затем вернуться с кубком из Киева, где пройдёт финал турнира.

Повлиять на будущее Салаха и его трансферную стоимость может и чемпионат мира в России. Многие специалисты, в том числе лидер сборной Бразилии Неймар, уверены, что египтянин станет одним из главных действующих лиц турнира. Египет нельзя причислить к фаворитам мундиаля — выход в плей-офф уже станет для страны огромной сенсацией. Но то, как Салах в одиночку ведёт за собой «Ливерпуль», говорит о том, что то же самое он может постараться сделать со своей национальной командой. И тогда соперникам Египта по групповому этапу, которыми являются Россия, Уругвай и Саудовская Аравия, прдётся несладко.