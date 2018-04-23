Триумф «Барсы» в Кубке Испании, 31-й гол Салаха в АПЛ и победа «Наполи» в Турине: итоги футбольных выходных в Европе

«Барселона» завоевала Кубок Испании, забив «Севилье» пять безответных мячей. «Манчестер Юнайтед» выбил из Кубка Англии «Тоттенхэм» и сыграет в финале с «Челси». «Наполи» победил «Ювентус» и сократил отставание от соперника до одного очка в турнирной таблице чемпионата Италии. О главных событиях выходных в ведущих европейских чемпионатах — в материале RT.

Англия. Полуфиналы Кубка и осечка «Ливерпуля» перед Лигой чемпионов

Главным событием выходных в Туманном Альбионе стали полуфинальные встречи Кубка страны. В первом матче «Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Тоттенхэмом». Столичный коллектив открыл счёт уже на 11-й минуте. Кристиан Эриксен выполнил безупречный прострел с правого фланга на Деле Алли, который с пары метров спокойно поразил ворота соперника.

Отыгрались манкунианцы в середине первого тайма. Поль Погба на левом фланге отобрал мяч у Муссы Дембеле и по примеру Эриксена сделал идеальный кросс. В роли адресата передачи выступил Алексис Санчес, головой отправивший снаряд в дальний угол.

Однако в самом конце первого тайма «Тоттенхэм» чуть было вновь не вышел вперёд. После удара Эрика Дайера из-за пределов штрафной подопечных Жозе Моуринью спасла только штанга. А после перерыва «МЮ» удалось забить второй мяч. Команда провела образцовую контратаку, которую сильным ударом низом под опорную ногу вратарю завершил Андер Эррера.

У лондонцев оставалось достаточно времени, чтобы отыграться, но соперник большими силами отошёл к своим воротам и не позволил отличиться ещё раз. Единственный по-настоящему опасный момент упустил Эриксен. После дальнего удара датчанина мяч угодил в бутылку с водой, лежавшую рядом со штангой.

Таким образом, «МЮ» одержал волевую победу, пробился в финал Кубка Англии и получил возможность в 13-й раз завоевать почётный трофей и догнать по этому показателю «Арсенал», который в настоящий момент является самым титулованным клубом в истории Кубка.

Соперником манкунианцев по решающему матчу ожидаемо стал «Челси». В воскресенье подопечные Антонио Конте на «Уэмбли» спокойно переиграли «Саутгемптон». Забитыми мячами отметились новичок команды Оливье Жиру и Альваро Мората, причём испанец поразил ворота соперника спустя две минуты после выхода на замену в концовке матча.

Для Конте победа в Кубке Англии — последняя возможность скрасить неудачный сезон. Впрочем, далеко не факт, что даже трофей задержит итальянца в Англии. Так, по последней информации СМИ, сменить Конте во главе «Челси» может его соотечественник Эусебио Ди Франческо, добравшийся с «Ромой» до полуфинала Лиги чемпионов.

От Кубка Англии перейдём к урезанному 35-му туру АПЛ, в котором тем не менее хватало интересных событий. Например, «Ливерпуль» в преддверии полуфинала Лиги чемпионов на выезде не сумел переиграть аутсайдера «Вест Бромвич». К 72-й минуте гости вели — 2:0 и, как казалось, контролировали происходящее на поле.

Однако за оставшееся до финального свистка время хозяева умудрились забить дважды, причём спас команду от поражения экс-нападающий «Рубина» и «Зенита» Хосе Саломон Рондон. Впрочем, почётная ничья с фаворитом вряд ли спасёт «Вест Бромвич» от вылета в Чемпионшип. За три тура до финиша у команды практически не осталось шансов на выживание.

А у болельщиков «Ливерпуля», несмотря на осечку, нашёлся повод для радости: очередной мяч забил Мохамед Салах. Для египтянина этот гол стал 31-м в текущем сезоне, и он повторил рекорд результативности Алана Ширера («Блэкберн Роверс», сезон-1995/96), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед», сезон-2007/08) и Луиса Суареса («Ливерпуль», сезон-2013/14) при формате АПЛ в 38 туров. Впрочем, в запасе у Мохамеда остаётся ещё три матча, и ему вполне по силам переписать это достижение.

Тем временем «Арсенал» провёл первый матч после новости об уходе Арсена Венгера. Лондонцы были близки к тому, чтобы потерять очки в игре с «Вест Хэмом», но в концовке дожали соперника, забив за девять минут сразу три мяча. Дублем отметился Александр Ляказетт. Однако главной целью «канониров» в текущем сезоне остаётся победа в Лиге Европы. Только завоевание этого трофея позволит команде пробиться в Лигу чемпионов. Национальный чемпионат подопечных Венгера уже не сильно заботит.

А вот для «Манчестер Сити» сезон оказался закончен фактически досрочно. Команда завоевала чемпионство, выиграла Кубок Лиги и вылетела из Кубка Англии и Лиги чемпионов. В оставшихся матчах АПЛ подопечные Хосепа Гвардиолы могут играть в своё удовольствие. Этим «горожане» и занялись в матче с аутсайдером «Суонси». «Манчестер» забил в ворота соперника пять безответных мячей, а мог гораздо больше.

Испания. Проводы Иньесты и «инопланетянин» Месси

Если в Англии на выходных были сыграны полуфинальные матчи Кубка страны, то в Испании в субботу стал известен обладатель аналогичного трофея. Им ожидаемо в юбилейный, 30-й раз стала «Барселона». В финале каталонцам в Мадриде противостояла «Севилья», но подопечные Винченцо Монтеллы на фоне маститого соперника выглядели командой из другой лиги. Да и сам тренер перед игрой этого не скрывал, назвав Лионеля Месси инопланетянином и выразив надежду, что аргентинец в день финала будет пребывать на другой планете.

Однако Месси отложил свои инопланетные дела и вышел на поле стадиона «Ванда Метрополитано». В итоге — гол и две результативные передачи. Южноамериканец стал лишь вторым футболистом в истории Кубка Испании, который отметился голами в пятом финале турнира. Первым подобного достижения добился в середине XX века легендарный форвард «Атлетико» Тельмо Сарра.

В свою очередь Луис Суарес оформил дубль. Но, пожалуй, самым важным голом отметился Андрес Иньеста, для которого это был, вероятно, последний финал в составе «Барселоны». Капитан команды в начале второго тайма после паса Месси на замахе красиво убрал вратаря и с острого угла пробил в створ. А за несколько минут до конца игры Иньесту заменили под аплодисменты трибун. Что характерно, хлопали Андресу даже поклонники «Севильи». Сам он с трудом сдерживал слёзы. После игры футболист пообещал прояснить ситуацию по поводу своего будущего в ближайшие дни.

«Я сообщу о своём решении на следующей неделе. На данный момент я просто рад, что мы выиграли. Могут ли болельщики повлиять на моё решение? Их мнение для меня бесценно. Сегодня и игроки «Барселоны», и болельщики заслужили наивысшую оценку», — цитирует Иньесту Football Espana.

Между тем «Реал» благодаря финалу Кубка получил несколько дней отдыха, так как мадридцы в рамках 34-го тура должны были встретиться как раз с «Севильей», и эту игру перенесли на 9 мая.

Таким образом, занимающая четвёртое место «Валенсия» в случае победы над «Сельтой» получала возможность догнать «Реал». Однако набрать три очка дружине Марселино Гарсии Тораля не удалось. Команда довольствовалась ничьей. Вдобавок потерял очки и «Атлетико». Теперь для того, чтобы гарантировать себе чемпионство и «золотой дубль», «Барсе» в оставшихся пяти матчах осталось набрать всего очко.

Практически умерла интрига в Примере и на дне турнирной таблицы. Так, уже определились две команды, которые по итогам сезона покинут элиту, — «Малага» и «Лас-Пальмас». Компанию им, скорее всего, составит «Депортиво». Подопечные Кларенса Зеедорфа в отчётном туре не сумели обыграть «Леганес», а сам тренер имел весьма неприятный разговор с фанатами.

Италия. Возрождение интриги и конфуз «Милана»

Ещё пару недель назад казалось, что борьба за золото в чемпионате Италии окончательно завершилась. «Наполи» допустил ряд осечек, и «Ювентус» быстро нарастил отрыв от неаполитанцев до шести баллов. Однако у команды Маурицио Сарри оставалась ещё одна надежда — очный матч с лидером в Турине в 34-м туре. И как нельзя кстати перед важнейшим сражением «Старая синьора» сенсационно сыграла вничью с аутсайдером «Кротоне». «Наполи» обыграл «Удинезе» и сократил отставание от первого места до четырёх баллов. Встреча в Турине становилась для неаполитанцев решающей.

Впрочем, сам Сарри, по информации журналистов, пытался отвлечь своих подопечных от мыслей о судьбоносной игре и даже якобы запретил произносить на тренировках название команды соперника. Так или иначе, но мысли у всех всё равно были о предстоящей игре.

Однако сам матч в итоге получился довольно посредственным, что можно было предвидеть. Обе команды боялись ошибиться и стремились свести излишний риск к минимуму. Хозяева и вовсе никуда не торопились, делая ставку на ничью. Активность проявлял лишь Гонсало Игуаин, два года назад перешедший в «Юве» из «Наполи» с большим скандалом.

В первом тайме команды создали лишь по одному действительно опасному моменту. Миралем Пьянич со штрафного едва не послал мяч в дальний угол благодаря рикошету — соперника спасла штанга. В ответ Мариу Руй, выполняя подачу с левого фланга, едва не отправил снаряд за шиворот Джанлуиджи Буффону.

После перерыва команды окончательно закрылись, и все попытки атаковать сводились лишь к дальним выстрелам. Казалось, матч так и завершится без забитых мячей, и это было бы логично, но на 90-й минуте успех «Наполи» принесло стандартное положение. Хосе Кальехон подал угловой с правого фланга, а двухметровый Калиду Кулибали в штрафной продавил Мехди Бенатиа и головой пробил без шансов для Буффона. Времени отыграться у «Юве» уже не было.

Koulibaly's 90th min winner against Juventus in Italian commentary.😍pic.twitter.com/Eo7etzqWym — European Football (@European_Footy_) 22 апреля 2018 г.

После финального свистка на скамейке гостей началось подлинное безумие. «Наполи» одержал важнейшую победу и до одного очка сократил отставание от действующего чемпиона. Интрига в Италии возродилась, особенно если учитывать, что в следующем туре «Старую синьору» ждёт тяжелейший выезд в Милан к «Интеру».

Тем временем остальные команды Серии А, ведущие борьбу за медали и путёвки в Лигу чемпионов, дружно одержали победы. «Рома» в преддверии встречи с «Ливерпулем» в полуфинале Лиги чемпионов на выезде разгромила СПАЛ — 3:0. Другая римская команда «Лацио» пошла ещё дальше и забила в ворота «Сампдории» четыре безответных мяча. Разумеется, не обошлось без голов лучшего бомбардира Серии А Чиро Иммобиле. В активе форварда теперь значатся 29 мячей в 31 игре чемпионата. «Интер» выступил скромнее конкурентов и обыграл «Кьево» с минимальным преимуществом — 2:1.

А вот «Милан», в апреле определённо угодивший в крутое пике, во второй раз в текущем сезоне оконфузился в матче с главным аутсайдером Серии А «Беневенто». В первом круге именно «россонери» подарили новичку элитного дивизиона первые очки. Тогда ничью «Беневенто» на 95-й минуте принёс гол вратаря Альберто Бриньоли. На этот раз «Милан» вовсе уступил аутсайдеру на «Сан-Сиро». Гости вышли вперёд по истечении получаса встречи и сумели удержать минимальное преимущество до самого финального свистка. На главном тренере «Милана» Дженнаро Гаттузо не было лица.

«Очевидно, что у команды чёрная полоса. Когда играешь без души, то можешь так опозориться. Ответственность за этот результат в первую очередь несу я. Нельзя действовать столь пассивно с такой командой, как «Беневенто», которая идёт внизу таблицы, но показывает хороший футбол. Нам следует принести извинения фанатам, поскольку мы не должны так позориться», — приводит слова Гаттузо Football Italia.

Однако даже победа на «Сан-Сиро» не сильно помогла «Беневенто». В воскресенье команда окончательно лишилась всех шансов на сохранение места в элите, чему вряд ли кто-то удивился.

Германия. Рекорд Левандовски и бенефис 18-летнего вундеркинда

«Бавария» после завоевания чемпионства в 31-м туре одержала очередную разгромную победу в Бундеслиге. На этот раз мюнхенцы на выезде не оставили шансов «Ганноверу-96», отправив в ворота соперника три безответных мяча. Один из них записал на свой счёт Роберт Левандовски. Юпп Хайнкес перед полуфиналом Лиги чемпионов оставил своего лучшего бомбардира в запасе, но во втором тайме выпустил его на замену. Поляк забил 105-й мяч за «Баварию» в Бундеслиге и стал первым легионером, добившимся такого результата в составе одной немецкой команды. Предыдущим достижением владел ещё не завершивший карьеру Клаудио Писарро, на счету которого 104 гола в чемпионате Германии за «Вердер».

Robert Lewandowski for Bayern in 2018:



⚽️ 18 goals

🔴 17 games#UCLpic.twitter.com/MwgLJw6Kn5 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 22 апреля 2018 г.

Между тем предыдущая команда Левандовски дортмундская «Боруссия» в центральном матче тура неожиданно легко расправилась с «Байером». Вряд ли перед игрой немецкие болельщики ждали, что подопечные Петера Штёгера разгромят соперника со счётом — 4:0, ведь команды делили третье место в турнирной таблице.

Однако для «Байера» матч с прямым конкурентом получился абсолютно провальным. «Боруссия» отличилась четыре раза, при этом Марко Ройс не реализовал пенальти в первом тайме. А одним из лучших в составе чёрно-жёлтых стал английский полузащитник Джейдон Санчо. 18-летний вундеркинд записал на свой счёт гол и две результативные передачи. Кажется, уже в следующем сезоне он может стать настоящим лидером дортмундцев.

А в воскресенье ещё одна приятная новость для поклонников «Боруссии» пришла из Кёльна. Там местная одноимённая команда, сражающаяся за выживание, сумела отобрать очки у занимающего вторую строчку «Шальке». К середине первого тайма гости вели — 2:0, украинский полузащитник команды Евгений Коноплянка отметился голом и пасом. Однако гельзенкирхенцы умудрились упустить добытое преимущество, и теперь «Боруссия» отстаёт от «Шальке» всего на два очка.

Другой зрелищный матч состоялся в Лейпциге. Действующий вице-чемпион не смог ничего противопоставить «Хоффенхайму» и уступил — 2:5. Если в прошлом сезоне подопечные Ральфа Хазенхюттля уверенно завоевали серебро, то в этом могут не попасть даже в зону еврокубков, а сам австрийский тренер с большой долей вероятности покинет команду.

Франция. Новая осечка «Монако» и прощание с Балотелли

Если интрига в борьбе за чемпионство в Лиге 1 официально умерла в предыдущем туре, то сражение за оставшиеся две медали, похоже, будет продолжаться до самой последней игры. За это французские болельщики должны поблагодарить «Монако», сделавший всё, чтобы вплотную подпустить к себе «Марсель» и «Лион». Обе команды в отчётном туре забили в ворота оппонентов по пять мячей, огорчив соответственно «Лилль» и «Дижон».

Футболисты «Монако» выходили на поле, уже зная о результатах встреч прямых конкурентов, но ничего не смогли поделать со скромным «Генгамом». Монегасков выбило из колеи раннее удаление сфолившего в своей штрафной Жемерсона. Соперник пенальти реализовал, и на этом судьба матча была фактически решена. Теперь «Марсель» и «Лион» отстают от «Монако» всего на очко.

А ставший чемпионом ПСЖ в отчётном туре с минимальным счётом обыграл «Бордо». Единственный мяч забил хавбек Джовани Ло Чельсо.

Тем временем, Марио Балотелли в воскресенье простился с фанатами «Ниццы». Его команда также скромно обыграла «Монпелье», а итальянский форвард провёл на поле 84 минуты. Летом Балотелли, вероятно, покинет клуб, о чём футболист рассказал в своих соцсетях.