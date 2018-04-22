«Челси» вышел в финал Кубка Англии по футболу, где встретится с «Манчестер Юнайтед»

Лондонский «Челси» обыграл «Саутгемптон» и вышел в финал Кубка Англии по футболу.

Встреча завершилась со счётом 2:0. Победу команде Антонио Конте принесли точные удары Оливье Жиру (46-я минута) и Альваро Мораты (82-я минута). В финальном матче «Челси» сыграет против «Манчестер Юнайтед». Ранее «Манчестер Юнайтед» обыграл «Тоттенхэм» и вышел в финал Кубка Англии по футболу.