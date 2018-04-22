«Челси» вышел в финал Кубка Англии по футболу, где встретится с «Манчестер Юнайтед»
Лондонский «Челси» обыграл «Саутгемптон» и вышел в финал Кубка Англии по футболу.
Встреча завершилась со счётом 2:0.
Победу команде Антонио Конте принесли точные удары Оливье Жиру (46-я минута) и Альваро Мораты (82-я минута).
В финальном матче «Челси» сыграет против «Манчестер Юнайтед».
Ранее «Манчестер Юнайтед» обыграл «Тоттенхэм» и вышел в финал Кубка Англии по футболу.
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