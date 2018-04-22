«Челси» вышел в финал Кубка Англии по футболу, где встретится с «Манчестер Юнайтед»

Короткая ссылка
Лондонский «Челси» обыграл «Саутгемптон» и вышел в финал Кубка Англии по футболу.

Встреча завершилась со счётом 2:0.

Победу команде Антонио Конте принесли точные удары Оливье Жиру (46-я минута) и Альваро Мораты (82-я минута).

В финальном матче «Челси» сыграет против «Манчестер Юнайтед».

Ранее «Манчестер Юнайтед» обыграл «Тоттенхэм» и вышел в финал Кубка Англии по футболу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных