По статусу положено: почему «Реал» предложил Роналду контракт на €30 млн

Мадридский «Реал» предложил Криштиану Роналду новый контракт с зарплатой €30 млн в год. Как сообщает издание AS, соглашение может быть подписано до чемпионата мира 2018 года. В таком случае португалец займёт третью строку в списке самых высокооплачиваемых футболистов мира. Почему королевский клуб готов увеличить жалование звёздному нападающему — в материале RT.

Новый контракт

Криштиану Роналду по праву считается одним из величайших футболистов в истории. За свою карьеру португалец завоевал множество как командных, так и личных трофеев, а также побил огромное количество рекордов. Но всё это он делал не бесплатно. Уроженец Фуншала всегда знал себе цену и требовал, чтобы его талант достойно оплачивался.

Роналду защищает цвета «Реала» на протяжении девяти лет и за это время стал настоящим символом клуба. Португалец трижды добывал для Мадрида главный трофей Лиги чемпионов. Криштиану всегда отмечал, что лучший игрок мира, которым он себя считает, должен получать соответствующее жалование. Иначе он может сменить место работы.

По сообщениям газеты AS, «Реал» уважает желание игрока получать соответствующее его статусу жалование. Королевский клуб решил предложить главной звезде новый контракт с увеличением зарплаты. По новому договору Роналду будет получать €30 млн в год, однако эта сумма может вырасти ещё на €2 млн из-за бонусов. При этом срок действующего соглашения останется неизменным и будет рассчитан до лета 2021 года. Пятикратному обладателю «Золотого мяча» на тот момент будет 36 лет.

Примечательно, что «Реал» намерен переоформить контракт со своим лидером до чемпионата мира 2018 года. В случае успеха на мундиале запросы Роналду могут серьёзно вырасти.

Зарплаты конкурентов

Понять желание Роналду зарабатывать больше довольно просто. Португалец ежегодно показывает высочайший уровень игры и помогает своему клубу успешно выступать на международной арене. Во многом благодаря его усилиям «Реал» трижды выигрывал Лигу чемпионов за последние четыре сезона, а также стал первым клубом в истории, которому удалось завоевать заветный трофей два года подряд. Кроме того, сам футболист демонстрирует фантастическую результативность. Криштиану стал первым футболистом в истории, которому удалось отличиться в 11 матчах турнира подряд.

Футболист «Барселоны» Лионель Месси

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На фоне этих достижений уровень его зарплаты может показаться не таким уж высоким. Сейчас уроженец Фуншала зарабатывает €21 млн, что ставит его всего лишь на пятое место в списке самых высокооплачиваемых игроков мира. Первую строчку в данном рейтинге удерживает Лионель Месси из «Барселоны», на втором месте расположился Неймар из «Пари Сен-Жермен». Но настоящим оскорблением для португальца можно считать тот факт, что больше него зарабатывают Оскар из «Шанхай СИПГ» и Эсекьель Лавесси из «Хэбэй Чайна Форчун».

Неймар после перехода в ПСЖ стал получать €35 млн, а Месси по новому соглашению с «Барселоной» полагается на €7 млн больше. Это не могло устроить Роналду, который не раз доказывал, что является одним из лучших в мире.

Неуплата налогов

Летом 2017 года Роналду обвинили в уклонении от уплаты налогов на сумму €14,7 млн. По информации прокуратуры, в 2010 году португалец создал три фиктивные фирмы, с помощью которых он «отмыл» €150 млн, заработанных на использовании собственного образа в коммерческих целях. Эта схема успешно функционировала с 2011 по 2014 год.

Португалец, в свою очередь, отвергал все обвинения в налоговых махинациях. Поэтому, когда клуб предложил футболисту признать вину и заплатить штраф, Роналду воспринял это очень болезненно и решил покинуть «Реал». Однако в итоге сторонам удалось разрешить конфликт — и нападающий остался в Мадриде.

«Обман» президента

Некоторое напряжение между руководством клуба и легендарным футболистом стало появляться ещё раньше. Причём в его основе лежал всё тот же финансовый вопрос. Весной 2017 года Роналду в очередной раз требовал от руководства «сливочных» улучшения условий соглашения. В ответ глава «Реала» Флорентино Перес пообещал португальцу, что его контракт будет пересмотрен в самое ближайшее время. Однако своё слово 71-летний функционер не сдержал.

Футболист «Реала» Криштиану Роналду

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В итоге продление контракта затянулось, и лишь сейчас появились слухи о проведении переговоров. Но поверит ли Роналду руководству клуба на этот раз, остаётся вопросом.

Уход из «Реала»

Пока исключать уход Роналду из королевского клуба не стоит, учитывая, что разговоры об этом ходили как летом 2017 года, так и после.

В январе 2018 года появилась информация, что в услугах Роналду заинтересованы сразу три клуба. Как сообщала AS, одним из них может быть лондонский «Челси». Команда Романа Абрамовича неудачно провела нынешний сезон: лондонцы не смогли преодолеть первый барьер плей-офф Лиги чемпионов, а в Английской премьер-лиге занимают лишь пятое место.

Футболист «Реала» Криштиану Роналду

Приобретение такого футболиста, как Криштиану, помогло бы «аристократам» вернуть былое величие и навязать борьбу «Манчестер Сити». Кроме того, с таким игроком лондонцы могли бы всерьёз рассчитывать на успех на международной арене.

Однако более вероятным для продолжения карьеры португальца видится другой английский клуб — «Манчестер Юнайтед». Уроженец Фуншала защищал цвета манкунианцев с 2003 по 2009 год, завоевал множество кубков и не раз признавался, что надеется однажды вернуться на Туманный Альбион.

Слухи о возможном возвращении Роналду в Англию стали появляться ещё летом 2017 года, сразу после обвинений в уклонении от уплаты налогов. Однако тогда главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что это невозможно, поскольку «Роналду является ключевым игроком «Реала», а также стоит целое состояние».

Однако месяц назад английское издание Daily Star сообщало, что МЮ изменил свою позицию. В частности, отмечалось, что клуб готов расстаться с талантливым французом Антони Марсьялем, а вырученные деньги потратить на приобретение Роналду.

Говоря о громких приобретениях, нельзя забывать о «Пари Сен-Жермен». Ежегодно французы — главные ньюсмейкеры на трансферном рынке. Только в прошлом году клуб стал автором самого громкого перехода в истории мирового футбола, потратив €222 млн на покупку Неймара.

Кроме того, в €180 млн обошёлся трансфер Килиана Мбаппе из «Монако». Разница лишь в том, что французский нападающий был взят аренду на один сезон с опцией последующего выкупа. Таким образом, плату за юное дарование монегаски получат лишь летом этого года.

Однако даже несмотря на богатство катарских владельцев ПСЖ, парижане, возможно, не смогут приобрести Роналду. Из-за непомерных трат в отношении клуба проводится расследование по подозрению в нарушении правил финансовой фейр-плей. Если злоупотребление будет доказано, клубу грозит не только штраф, но и отстранение от еврокубков. Но вряд ли такого профессионала, как Роналду, устроит выступление исключительно во французском чемпионате.