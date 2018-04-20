«Один из лучших тренеров в истории футбола»: Венгер покинет «Арсенал» после 22 лет работы в клубе

Арсен Венгер объявил, что покинет пост главного тренера «Арсенала» по окончании сезона-2017/18. Француз возглавлял клуб на протяжении 22 лет и за это время завоевал 17 трофеев. Бывший полузащитник команды Александр Глеб выразил надежду на то, что лондонцы поставят памятник в честь специалиста, а нападающий Робин ван Перси назвал уроженца Страсбурга своим «футбольным отцом». О том, почему уход наставника был неминуем, — в материале RT.

Уход из «Арсенала»

Лондонский «Арсенал» и Арсена Венгера очень сложно воспринимать по отдельности. Французский специалист посвятил клубу 22 года своей жизни и за это время стал его символом и неотъемлемой частью. Но через месяц совместная история «канониров» и 68-летнего специалиста подойдёт к концу. Уроженец Страсбурга объявил, что нынешний сезон станет для него последним на посту главного тренера команды.

«После длительных размышлений и последовавших обсуждений с начальством я чувствую, что пришло время покинуть клуб. Это произойдёт по окончании нынешнего сезона. Благодарен за возможность служить «Арсеналу» в течение долгих лет, я всецело отдавал себя этому. Хотел бы поблагодарить коллектив, футболистов, руководителей и болельщиков, которые делают этот клуб таким особенным», — приводит слова Венгера пресс-служба «Арсенала».

Также француз попросил болельщиков оказать команде поддержку на заключительном отрезке сезона и попросил их беречь ценности клуба.

На пути к отставке

Разговоры об уходе Венгера продолжались в течение нескольких сезонов. Их причиной были неудовлетворительные результаты команды, которая на протяжении последних 14 лет ни разу не выигрывала чемпионат Англии. Но если в середине 2000-х годов «Арсенал» был ограничен в финансах из-за строительства стадиона «Эмирейтс» и был вынужден делать ставку на молодых и неопытных воспитанников клуба, то в последние годы побеждать не помогали даже многомиллионные трансферы.

Так, за последние пять лет «канониры» потратили на приобретение новых футболистов около £378 млн. Однако дорогостоящие Месут Озил и Алексис Санчес помогли пополнить клубный музей лишь тремя Кубками и Суперкубками Англии. В сезоне-2015/16 «Арсенал» стал вице-чемпионом страны, однако уступил команде одного сезона — «Лестер Сити», что не снискало одобрения среди требовательных болельщиков коллектива.

На европейской арене лондонский клуб также не смог похвастаться успешными выступлениями. На протяжении семи сезонов «Арсенал» в лучшем случае добирался до первого раунда плей-офф Лиги чемпионов. И болельщикам абсолютно не важно, что их соперниками были такие команды, как «Барселона», «Бавария», «Милан» и «Монако». В последний раз подопечные Венгера играли в четвертьфинале турнира в далёком 2010-м, но там их также ждали каталонцы. В итоге счёт был 3:6 по сумме двух матчей, и произошла очередная неудача в еврокубках.

Французу всегда будут припоминать, что он ни разу не смог выиграть главный клубный турнир Европы — даже в те времена, когда команда обладала одним из сильнейших подборов игроков в мире. Тьерри Анри, Патрик Виейра, Деннис Бергкамп, Эшли Коул и другие — даже с таким составом «канониры» не смогли победить в Лиге чемпионов, причём шанс у подопечных Венгера был. Но в финале турнира в 2006 году они уступили всё той же «Барселоне», в составе которой солировал непревзойдённый Роналдиньо.

Все эти неудачи лишь накаляли атмосферу вокруг «Арсенала». На стадионе «Эмирейтс» стали популярны скандирования Wenger out, с помощью которых болельщики выражали своё радикальное отношение к тренеру, по их мнению, задержавшемуся на своём посту. Такого же мнения придерживался российский бизнесмен Алишер Усманов, который был намерен приобрести контрольный пакет акций клуба. Он обещал, что в случае успеха первым делом избавится от специалиста.

В мае 2017 года казалось, что уход Венгера из «Арсенала» неминуем. Лондонцы уступили одно очко «Ливерпулю» в битве за четвёртое место и впервые за 20 лет не смогли квалифицироваться в самый престижный клубный турнир Старого Света. Болельщики призывали тут же уволить француза, однако совет директоров и владелец клуба Стэн Кронке встали на сторону наставника и заключили с ним двухлетний контракт.

Фанаты «Арсенала» держат плакат с призывом к отставке главного тренера клуба Арсена Венгера

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Летом того же года «Арсенал» приобрёл звёздного форварда «Лиона» Александра Ляказетта, а зимой — Пьера-Эмерика Обамеянга и Генриха Мхитаряна, однако на результаты это не повлияло. «Канониры» провалили сезон в Английской премьер-лиге и за пять туров до её окончания занимают лишь шестое место, что грозит им остаться без еврокубков. Единственной надеждой Венгера остаётся Лига Европы. По новым правилам победа в данном турнире даёт прямую путёвку в Лигу чемпионов в будущем сезоне.

Решение об уходе Венгера было озвучено спустя неделю после матча с ЦСКА в 1/4 финала второго по значимости клубного турнира Старого Света. Тогда «канониры» уступали в счёте на протяжении всего матча и могли пропустить армейцев в полуфинал. Однако в последние десять минут встречи у подопечных Виктора Гончаренко закончились силы, чем воспользовались Дэнни Уэлбек и Аарон Рэмзи, которые свели встречу к ничьей.

«Венгер заслужил памятник в свою честь»

Отставка Венгера стала настоящим шоком для множества действующих и бывших футболистов, когда-либо выступавших в Англии. Так защитник «Арсенала» Пер Мертезакер поблагодарил тренера за возможность выступать за лондонский клуб, а также признался, что уход француза вызывает у него грусть.

«Нас только что проинформировали. Это весьма эмоциональный момент. Венгер находился в клубе на протяжении долгого времени и всегда поддерживал меня. Главная причина, почему я здесь, — это он. Прямо сейчас я грущу. Арсен очень много сделал для меня лично. Всегда давал шанс играть и назначил капитаном. Также он обеспечил меня ролью в клубе на будущее, так что я крайне благодарен ему», — сказал немецкий защитник.

Бывший футболист «Арсенала» Робин ван Перси поблагодарил Венгера за совместную работу, а также признался, что всегда будет очень тепло относиться к своему бывшему наставнику.

«Арсен, спасибо за уверенность во мне, которую ты демонстрировал в течение многих лет. Ты особенный человек и потрясающий тренер. Один из лучших в мире. Я всегда буду считать тебя своим футбольным отцом, под руководством которого я получил шанс вырасти как мужчина и как футболист. Всегда буду признателен за это и желаю тебе всего лучшего в следующей главе твоей жизни», — написал нападающий «Фейеноорда» в своём Twitter.

Болельщики «Арсенала» держат плакат со словами благодарности в адрес главного тренера команды Арсена Венгера.

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Белорус Александр Глеб выступал за «Арсенал» с 2005 по 2008 год, после чего получил приглашение в «Барселону». Он выразил надежду на то, что лондонский клуб поставит Арсену памятник.

«Можно сказать, что уходит эпоха. Венгер — это «Арсенал, а «Арсенал» — это Венгер. Сложно сказать, как будет без него. Сейчас фанаты команды недовольны Арсеном, но, возможно, скоро они будут жалеть, что он ушёл. Француз безумно любит футбол, а «Арсенал» для него как ребёнок. Он отдал этому клубу много лет жизни, эмоций и здоровья. Думаю, руководство «канониров» установит ему памятник. Он заслужил это, как никто другой», — признался Глеб «Чемпионату».

Он также отметил, что в своей карьере не работал с лучшим тренером, чем Венгер.

«Арсен — очень добрый, искренний и порядочный человек. Каждый игрок всегда ощущал его неимоверную поддержку. Венгер — лучший тренер в моей карьере, от общения с которым я получал только удовольствие. Надеюсь, он не завершит свою тренерскую карьеру, а будет работать дальше. Это сильнейший специалист, таких мало в мире», — заключил Глеб.

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гэри Невилл провёл не один десяток матчей с «Арсеналом» Венгера. Он признался, что играть против команды француза было невероятно сложно.

«Арсен Венгер построил лучшие команды, против которых я играл в Англии. В 1998 году клуб был потрясающим. Самый большой комплимент в том, что его команды показывали футбол, который заставлял нас менять свой стиль. Венгер заслуживает самых невероятных проводов», — отметил Невилл в своём Twitter.

Своё мнение об уходе специалиста из «Арсенала» выразил и его коллега — наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп. По словам тренера, деятельность француза всегда вызывала у него самые высокие чувства.

«22 года — это долго! Он очень успешный специалист и постоянно развивал свои команды. Я всегда восхищался его работой. Сначала я был очень удивлён его решением, но нам необходимо уважать его. Венгер был и остаётся влиятельной фигурой в футболе. У него выдающаяся карьера, он выдающаяся личность», — приводит слова Клоппа The Mirror.

Наставник лондонского «Челси» Антонио Конте назвал Венгера одним из величайших тренеров в истории данного вида спорта.

«Думаю, мы должны отдать должное Венгеру за его карьеру в «Арсенале». Он и сэр Алекс Фергюсон (бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед. — RT) — последние два наставника, которым удавалось проработать в одном коллективе так много времени. Арсен руководил «Арсеналом» 22 года — это невероятно. Он заслуживает огромного уважения со стороны не только лондонской команды, но и всего футбольного мира. Мы говорим об одном из лучших тренеров в истории. Он всегда оказывал большое влияние на спорт. Старался играть в оригинальный и атакующий футбол и этим заслужил уважение», — заявил Конте.

Об отставке своего бывшего соперника высказался и экс-наставник «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон.

«Я очень рад за Арсена. Я безмерно уважаю его за ту работу, которую он провёл в «Арсенале». Это великое свидетельство его таланта, профессионализма и решительности — то, что он смог посвятить 22 года своей жизни работе, которую любит. В эпоху, когда футбольные менеджеры иногда приходят на один или два сезона, это доказывает, насколько он предан «Арсеналу», — цитирует Фергюсона пресс-служба манкунианцев.

Он также отметил, что рад тому, что Венгер объявил об уходе именно сейчас, поскольку теперь получит все овации, которых заслуживает.

«Без сомнения, Венгер является одним из величайших менеджеров Английской премьер-лиги, и я горжусь тем, что был соперником, коллегой и другом такого великого человека», — заключил легендарный тренер.

17 трофеев и сезон без поражений

Венгер начал свою тренерскую карьеру в 1981 году в молодёжной команде «Страсбура». Позднее он работал ассистентом главного тренера «Канна», а в 1984 году впервые возглавил взрослую команду — «Нанси».

Свой первый трофей наставник завоевал с «Монако», который в сезоне-1987/88 стал чемпионом Франции. Три года спустя он завоевал Кубок страны. В общей сложности Венгер руководил монегасками на протяжении семи лет.

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер

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Тренер возглавил «Арсенал» в 1996 году, вернувшись из Японии, где работал с «Нагоя Грампус». Уже по ходу второго сезона с «канонирами» он оформил требл — завоевал три трофея за один соревновательный год. Тогда лондонцы выиграли чемпионат, Кубок и Суперкубок Англии.

Всего за свою карьеру в Англии Арсен Венгер принёс в клубный музей 17 трофеев: «Арсенал» трижды выигрывал первенство Англии, по семь раз — Кубок и Суперкубок страны. Особняком стоит сезон-2003/04: тогда «канониры» стали чемпионами, не проиграв ни одного матча по ходу турнира.