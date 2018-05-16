В Аргентине извинились за пособие к ЧМ-2018 по знакомству с русскими девушками

Аргентинская футбольная федерация (AFA) принесла извинения за один из разделов информационного буклета о русском языке и культуре, подготовленного для игроков, тренеров, журналистов и официальных лиц, которые собираются на чемпионат мира 2018 года, в котором говорится о правилах поведения при знакомстве с россиянками.

В пресс-релизе AFA говорится, что буклет с главой «Что делать, чтобы у вас что-то получилось с русской девушкой» был напечатан по ошибке, и в настоящий момент федерация приступила к отзыву экземпляров пособия.

«Мы сожалеем, что данная ошибка кинула тень на образовательную деятельность AFA», — говорится в заявлении.

Как сообщает Sport.es, в разделе буклета аргентинцам, желающим познакомиться с россиянками, советовали опрятно выглядеть, пользоваться качественным парфюмом и в общении проявлять инициативу, при этом относиться к девушкам уважительно и делать так, чтобы они чувствовали себя важными и уникальными, а также поменьше говорить о себе.

Ранее сообщалось, что на ЧМ-2018 будут использоваться планшеты для анализа статистики футболистов.