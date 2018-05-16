На ЧМ-2018 будут использоваться планшеты для анализа статистики футболистов

Международная федерация футбола (ФИФА) предоставит тренерским штабам сборных — участниц чемпионата мира 2018 года в России специальные планшеты, позволяющие получить информацию о статистических показателях игроков.

Как сообщает пресс-служба ФИФА, каждая команда получит два устройства: одно для аналитика, который следит за матчем с трибуны для прессы, второе — для тренерского штаба.

Отмечается, что две камеры, расположенные на трибуне для прессы, будут отслеживать положение игроков и мяча на поле и передавать данные на устройство аналитика, который после их обработки в специальном приложении сможет передавать свои замечания тренеру.

Данная технология была опробована на финальном матче Кубка конфедераций 2017 года.

Ранее сообщалось, что ФИФА назвала имена судей, которые будут видеоассистентами арбитров на ЧМ-2018.