ФИФА назвала имена судей, которые будут видеоассистентами арбитров на ЧМ-2018

Международная федерация футбола (ФИФА) назвала имена 13 судей, которые будут работать с системой видеопомощи арбитрам (VAR) на чемпионате мира 2018 года в России.

Об этом сообщает официальный сайт организации.

На мировом первенстве будут работать следующие специалисты.

От Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) — Бастиан Данкерт, Феликс Цвайер (оба — Германия), Артур Диас Соареш, Тиаго Бруно Лопеш Мартинш (оба — Португалия), Павел Гил (Польша), Массимилиано Иррати, Даниэле Орсато, Паоло Валери (все — Италия), Данни Маккели (Нидерланды).

От Азиатской конфедерации футбола (AFC) — Абдулрахман Аль Джассим (Катар).

От Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) — Уилтон Сампайо (Бразилия), Джери Варгас (Боливия), Мауро Виглиано (Аргентина).

«В процессе отбора в первую очередь учитывался опыт работы кандидатов в качестве видеоассистентов в национальных лигах и турнирах на уровне конфедераций, а также опыт участия в подготовительных семинарах и турнирах ФИФА», — говорится в заявлении федерации.

Ранее сообщалось, что зрители смогут смотреть эпизоды с использованием VAR на экранах стадионов ЧМ-2018 по футболу.