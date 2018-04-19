СМИ: Зрители смогут смотреть эпизоды с использованием VAR на экранах стадионов ЧМ-2018 по футболу

Зрители на матчах чемпионата мира по футболу 2018 года в России смогут смотреть повторы эпизодов, которые будут рассматриваться судьями с помощью системы видеопомощи арбитрам (VAR), на экранах стадионов.

Об этом сообщает Straitstimes.com.

Отмечается, что Международная федерация футбола (ФИФА) приняла данное решение 18 апреля. Сотрудник организации будет информировать оператора экрана стадиона, а также радио- и телекомментаторов.

«Нельзя, чтобы рефери находился под влиянием толпы. Если мы будем показывать всё, что происходит на экране, будет реакция зрителей и это может повлиять на судью. Поэтому на экране повтор будет после окончательного решения», — заявил представитель Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) Себастьян Рунге.

Ранее глава УЕФА выразил мнение, что VAR не помогла бы избежать скандала в матче «Реал» — «Ювентус».