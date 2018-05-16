«Любая агрессия — от недостатка информации»: Лопырёва о предубеждениях иностранцев, ЧМ по футболу и работе послом ФИФА

Каждому жителю страны нужно сделать всё возможное, чтобы иностранные гости чемпионата мира по футболу на личном опыте убедились в гостеприимстве россиян. Об этом в интервью RT заявила первая женщина — посол ФИФА Виктория Лопырёва. Она рассказала о своём сотрудничестве с организацией, наследии, которое оставит после себя мундиаль, и роли футбола в её жизни.

— Вы являетесь первой в истории женщиной — послом ФИФА и чемпионата мира. Как случилось, что представительница прекрасного пола впервые получила это почётное звание лишь сейчас?

— К сожалению, не могу сказать, как проходили выборы посла ФИФА раньше. Когда Россия была выбрана хозяйкой мундиаля, известные уроженцы каждого из городов-организаторов должны были принимать участие в мероприятиях, направленных на популяризацию их малой родины. Тогда Ассоциация напрямую связалась со мной и предложила стать своим представителем, хотя в большинстве случаев это звание получает легенда футбола данной страны. В результате я стала не только первой девушкой, но и нефутболистом-амбассадором первенства.

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— Ранее вы стали первой женщиной — ведущей передачи о футболе на российском телевидении...

— Да, в 2008 году вышла «Футбольная ночь», где я стала соведущей Георгия Черданцева. Разумеется, на тот момент были как положительные, так и отрицательные отклики, но для продюсеров было важнее, что передача показывала очень высокие рейтинги. После этого футбол плотно вошёл в мою жизнь, и все мои последующие проекты были связаны только с этим видом спорта.

— Вы принимаете участие в съёмках фильма BBC о российском футболе и его фанатах. Что эти съёмки значат для вас?

— В данный момент вся моя работа свелась к тому, чтобы рассказать иностранцам о России, о наших людях и о том, почему чемпионат мира важен для нас. Как россиянка я уверена, что в сложившейся ситуации мундиаль — это шанс доказать, что пропаганда не всегда соответствует реальному положению дел.

В связи с этим мы должны сделать всё возможное, чтобы соревнования прошли на высшем уровне и каждый болельщик ощутил атмосферу праздника, свободного от политики. Этой же цели служат трофи-туры, в которых я принимаю участие, а также организованный в Дубае фестиваль русской культуры «Матрёшка».

Лопырёва о фестивале «Матрёшка»

— Вы не были удивлены приглашением BBC, учитывая тот факт, что совсем недавно этот же канал показал фильм, в котором российские фанаты показаны не в лучшем свете?

— Я уверена, что моё участие в данном фильме было необходимо, так как я получила возможность рассказать правду о своей стране и родном городе. Любая агрессия возникает из-за недостатка информации, поэтому важно преподнести эту информацию в такой форме, чтобы у противоположной стороны мнение поменялось в лучшую сторону.

— Правда ли, что западные СМИ враждебно настроены по отношению к России?

— Все СМИ настроены по-разному, обобщать не стоит. Но моя задача как посла чемпионата мира заключается в том, чтобы убедить всех, кто настроен против нас, что в Россию стоит приехать и убедиться на собственном опыте, что существующая негативная информация о наших болельщиках, о нашем футболе преувеличена.

— Насколько сильно искажено представление о России у иностранцев?

— В этом случае также всё зависит от конкретной страны. Приведу такой пример. Во время визита в Судан ко мне многие изначально очень настороженно отнеслись. Местным функционерам было сложно представить, что белокожая девушка может что-то рассказать о футболе. Но после моего выступления сразу несколько человек поблагодарили меня на русском языке и заверили, что обязательно приедут в Россию на мундиаль.

— Вы говорили, что авторитет ФИФА как организации за последнее время значительно вырос. Как это выражается?

— С момента прихода к власти в ФИФА Джанни Инфантино, в первую очередь, изменилось отношение людей, ассоциации, которые возникают при упоминании организации. Новая политика, новое видение и непрерывная работа над имиджем сделали своё дело. Как послу организации мне этот факт очень приятен, так как вместе с поддержкой чувствуется уверенность в том, чем я занимаюсь.

Лопырёва о фестивале

— За какими матчами чемпионата мира вам будет интереснее всего наблюдать?

— Конечно, я буду поддерживать национальную команду России в каждом матче. Если говорить об остальных сборных, то с наибольшим интересом буду следить за поединками Бразилии, Аргентины, уверена, что выдающимся станет противостояние между Германией и Мексикой.

Мне импонируют команды из Южной Америки, так как во время визита на этот континент я посетила стадион «Бомбонера» в Буэнос-Айресе. Для аргентинцев это не просто спортивный объект, а своеобразная святыня, которую они даже не решаются ремонтировать. Именно там мне удалось прочувствовать тот непередаваемый дух футбола, от которого по телу бегут мурашки.

— С кем из иностранных футболистов вы познакомились, будучи послом мундиаля в России?

— Я встречалась со многими спортсменами, с некоторыми из них сложились весьма дружеские отношения. Но особенную благодарность хочется выразить футболистам Полю Погба и Неймару, а также главному тренеру сборной Аргентины Хорхе Сампаоли, которые поддержали нашу программу Zero Discrimination («Никакой дискриминации». — RT).

— Какое наследие после себя оставит мундиаль, на ваш взгляд?

— Самое главное наследие любых соревнований подобного масштаба — это люди, которые впоследствии будут участвовать в глобальных процессах в стране и формировать её будущее. Поэтому я призываю россиян делать всё возможное, чтобы у наших гостей осталось самое лучшее впечатление от России.

Важно понимать, что каждый болельщик, посетивший матчи чемпионата мира, потенциально может стать туристом и приехать в страну снова, что поспособствует притоку финансов в нашу экономику.

Что касается инфраструктуры, то с ней должны работать высококвалифицированные специалисты, которые помогут грамотно распорядиться спортивными объектами по завершении мундиаля. Если всё сделать правильно, то через несколько лет мы вырастим новое поколение футболистов, способных выиграть главный трофей.

— С чего началось ваше увлечение футболом и что он значит для вас сейчас?

— Мой дедушка был большим болельщиком, он застал триумф многих футбольных легенд. К сожалению, во времена моей молодости в Ростове-на-Дону были популярны другие виды спорта, хотя на данный момент ситуация кардинально поменялась. Поэтому для меня футбол — это образ жизни, моя судьба.

— Если говорить о клубном футболе, то вы признавались, что одной из ваших любимых команд является «Манчестер Юнайтед». Её бывший тренер сэр Алекс Фергюсон сейчас находится в больнице после кровоизлияния в мозг. Что бы вы ему пожелали?

— Дорогой сэр Алекс Фергюсон! Я от всей души хочу пожелать вам здоровья. Весь мир переживает за ваше состояние, и для нас важно, чтобы оно улучшилось. Вы замечательный человек, живая легенда, и мы очень хотим, чтобы вы как можно дольше радовали нас!

Полную версию интервью смотрите на сайте RTД, в четверг, 17 мая.