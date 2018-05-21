«Мы говорили о недопустимых вещах»: сотрудник университета в США уволен после обвинения в домогательствах к спортсменкам

Руководство Калифорнийского университета в Беркли отстранило от должности сотрудника студенческого спортивного центра Мохамеда Муктара. Его обвиняют в многочисленных сексуальных домогательствах по отношению к студенткам учебного заведения. Инциденты, отмечают в университете, возникали на протяжении 20 лет. Дело получило широкую огласку после обращения в суд баскетболистки команды WNBA «Атланта Дрим» Лейшиа Кларендон, которая называет себя пострадавшей от непристойного поведения Муктара.

Калифорнийский университет в Беркли обнародовал итоги внутреннего расследования, проведённого в связи с многочисленными случаями сексуального домогательства со стороны сотрудника спортивного центра Мохамеда Муктара. 61-летний мужчина признан виновным и отстранён от занимаемой им должности. Об этом сообщило руководство учебного заведения. Заявление приводит портал ESPN.

«Нашей главной целью является обеспечение максимально комфортных условий для студентов, занимающимся спортом. В связи с этим нам было крайне неприятно узнать о правонарушениях, совершённых одним из наших коллег, которого многие считали своим другом и наставником. Вещи, о которых говорится в расследовании, неприемлемы со всех точек зрения и не должны происходить ни в спортивном центре, ни в кампусе, ни где-либо ещё», — говорится в заявлении.

Началом внутреннего разбирательства послужило обращение в суд бывшей студентки университета и действующей баскетболистки команды Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) «Атланта Дрим» Лейшиа Кларендон. В своём обращении девушка заявила о сексуальных домогательствах в период с 2009 по 2010 год со стороны Муктара, занимавшего различные должности в университете на протяжении 25 лет.

Сразу после появления информации о готовящемся иске в конце 2017 года сотруднику спортивного центра было запрещено появляться на территории кампуса и приближаться к бывшим или действующим студентам учебного заведения до выяснения обстоятельств дела.

Однако Кларендон смогла придать свою историю огласке лишь после признания мужчины виновным университетской комиссией.

Лейшиа, с её слов, познакомилась с Муктаром сразу после начала учёбы в 2009 году. Как и для многих студентов, занимавшихся спортом в Университете в Беркли, для девушки он стал не только наставником, но и другом, готовым прийти на помощь в трудную минуту.

«Казалось, что Мохамед знал абсолютно всех. Когда он был рядом, ты сразу начинал чувствовать уверенность в себе и значимость своего положения», — рассказала баскетболистка в интервью ЕSPN.

В то время Муктар отвечал за инвентарь в кампусе, однако, по словам Кларендон, он играл гораздо большую роль в кампусе, так как умел расположить к себе студентов.

Сообщается, что один из сотрудников университета открыто выражал недовольство тем, что мужчина проводит слишком много времени с учениками вне спортивных объектов. Однако руководство перевело все обвинения в шутку, не увидев в его действиях ничего подозрительного.

За несколько месяцев Муктар сумел настолько войти в доверие к Кларендон, что темы их разговоров приняли интимный характер.

«Иногда мы говорили о недопустимых вещах, например, о том, есть ли у меня молодой человек или о моей сексуальной жизни. В тот момент это воспринималось как дружеская беседа с кем-то, кому можно доверять. Однако сейчас я понимаю что он просто манипулировал мной, не давая почувствовать подвох в своих действиях», — признаётся спортсменка.

Однажды вечером, по словам Кларендон, Муктар пригласил её к себе домой под предлогом совместного просмотра видеоклипа. Там мужчина начал домогаться к ней и изнасиловал. Затем он отпустил девушку, но вернувшись в кампус, она не нашла в себе сил рассказать о случившемся, сделав это лишь через несколько лет, когда в связи с психологическими проблемами была вынуждена обратиться к специалистам.

По словам баскетболистки, она решилась на возбуждение уголовного дела в связи с тем, что после произошедшего университет, в котором она чувствовала себя как дома, стал для неё чужим. Кроме того, Кларендон хочет защитить остальных студенток-спортсменок от своего болезненного опыта.

«Мне было тяжело даже писать о том, что я пережила сексуальные домогательства. Мне всё ещё кажется, данные слова ко мне не относятся, я не хочу признавать, что это произошло со мной. Но я должна», — добавляет баскетболистка.

Между тем, суд отклонил иск в связи с истечением срока давности дела, который по законам штата Калифорния составляет два года. В связи с этим адвокат спортсменки Дженнифер Бендлоу заявила, что сторона обвинения намерена подать апелляцию.

«Моя подопечная подверглась сексуальному домогательству в 2009 году в возрасте 18 лет. Однако мы считаем, что отсчёт срока для подачи иска должен начинаться в 2017 году, когда психологическая травма была подтверждена медицинским путём. Если суд не удовлетворит нашу просьбу, это подорвёт надежду Кларендон и девушек, столкнувшихся с подобными действиями, на то, что справедливость когда-нибудь восторжествует», — заявила Бендлоу.

Сообщается, что в разное время жертвами Муктара стали по меньшей мере семь студенток. Все они подтвердили, что подвергались сексуальным домогательствам со стороны наставника. Однако немногие из них сумели открыто рассказать об этом.

В числе называющих себя пострадавшими — бывшая волейболистка Тесс Маккой, выступавшая за студенческую команду университета в Беркли с 1999 по 2004 год. Девушка призналась, что до неё неоднократно доходили слухи об опасности «дружбы» с сотрудником спортивного центра, однако она пренебрегла предупреждениями и продолжила общение с ним. В результате мужчина попытался склонить спортсменку к интимной связи, но она смогла сбежать.

Своим опытом поделилась и бывшая пловчиха Кристи Паттерсон, выступавшая за учебное заведение в сезоне-1999/2000. Она рассказала о том, что Муктар мог прибегать к самым изощрённым методам, чтобы добиться своего. Так, он не только добивался расположения студентов, помогая им в трудные минуты, но и распространял о них слухи, искусственно создавая конфликтные ситуации.

«Произошедшее должно подействовать на руководство университета и спортивного центра отрезвляющим образом. Абсолютно неприемлемым является то, что они игнорировали жалобы студентов на неподобающее поведение Мохамеда, что привело к тяжёлым последствиям», — добавляет Паттерсон.

В связи с этим неразъяснённым остаётся вопрос о том, кто, кроме жертв, знал об инцидентах. Многие из них уверены, что учебное заведение боялось огласки и не пыталось проводить собственное расследование. Однако представители спортивного центра заявили о том, что вопрос о возможном сокрытии фактов также будет рассмотрен в ближайшем будущем.

«В настоящий момент мы пытаемся понять, было ли возможным предпринять что-либо в отношении случившегося ранее. Для этого нам необходимо более детальное расследование всех возможных инцидентов», — заявило руководство.