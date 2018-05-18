Без явного фаворита: ЦСКА сыграет с «Реалом» в полуфинале баскетбольной Евролиги

Вечером в пятницу в Белграде стартует «Финал четырёх» баскетбольной Евролиги. Один из претендентов на звание сильнейшего клуба Старого Света — московский ЦСКА. В полуфинале подопечные Димитриса Итудиса, выигравшие регулярный чемпионат турнира, сразятся с самым титулованным клубом континента — мадридским «Реалом». О шансах армейцев принять участие в решающем матче — в материале RT.

«Финал четырёх» Евролиги — основной ориентир в сезоне и вместе с тем главное проклятие баскетбольного ЦСКА. В новом тысячелетии московский коллектив неизменно входит в число фаворитов турнира, регулярно добирается до его решающей стадии, но завоевать трофей чаще всего не удаётся.

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Пропустив только один из предыдущих 15 «Финалов четырёх» (в сезоне-2010/11), что является беспрецедентным результатом, армейцы тем не менее примерили континентальную корону лишь трижды. Аналогичным показателем могут похвастать израильский «Маккаби» и греческий «Панатинаикос», но обоим понадобилось гораздо меньшее количество попыток.

Белградский «Финал четырёх» станет для ЦСКА седьмым подряд и четвёртым под руководством Димитриса Итудиса. Победить греческому специалисту удалось лишь однажды, в 2016-м, когда бросок Виктора Хряпы за 1,9 секунды до окончания четвёртой четверти спас красно-синих от поражения в титульном поединке с турецким «Фенербахче». В остальных случаях столичный коллектив финишировал третьим, уступая в полуфинале греческому «Олимпиакосу».

К счастью для российской команды, на сей раз признанные эксперты по ЦСКА в топ-четвёрку не пробились, несколько неожиданно проиграв в серии плей-офф литовскому «Жальгирису» со счётом 1:3. Впрочем, предстоящий соперник армейцев по полуфиналу ничуть не менее опасен. Мадридский «Реал» — самый титулованный клуб континента, выигравший главный турнир Старого Света (речь идёт не только о Евролиге, но и о её предшественниках) в общей сложности девять раз.

С позиции силы

Регулярный чемпионат Евролиги ЦСКА провёл на одном дыхании: установил рекорд турнира по количеству побед в формате с 30 турами (всего их набралось 25) и ни разу не отдал противникам два матча подряд. А вот в четвертьфинале подопечные Итудиса выглядели не слишком убедительно: «Химки» дали жёсткий и бескомпромиссный бой фавориту в главном дерби российского баскетбола, лишь из-за досадной ошибки официальных лиц не сумев перевести его в пятый поединок.

Но уверенность в том, что армейцев невозможно обыграть в серии до определённого количества побед одной из команд, пошатнулась не столько благодаря самоотверженности подмосковного коллектива, сколько по причине кадровых проблем самого ЦСКА.

Серию с жёлто-синими команда проводила без двух системообразующих исполнителей — французского защитника Нандо де Коло, являющегося вторым бомбардиром текущего розыгрыша Евролиги, и американского центрового Кайла Хайнса, накануне «Финала четырёх» признанного организаторами турнира лучшим игроком оборонительного плана в сезоне-2017/18.

В оптимальном составе преимущество дружины Итудиса было бы куда более ощутимым. Даже с учётом того, что баскетболисты с российским паспортом провели весьма противоречивый четвертьфинал, лишь эпизодами демонстрируя свой реальный уровень.

В Белграде и де Коло, и Хайнс сыграют — они уже восстановились после повреждений и приняли участие в заключительном поединке регулярки Единой лиги ВТБ с пермской «Пармой». Совсем избежать кадровых потерь перед «Финалом четырёх» ЦСКА не удалось: Лео Вестерманн недавно перенёс операцию на спине и сможет оказать партнёрам лишь моральную поддержку. Но при здоровом Нандо и Серхио Родригесе отсутствие плеймейкера сборной Франции не должно стать критическим.

На поединок с «Реалом», который начнётся в 22:00 по московскому времени, москвичи выйдут в статусе фаворита — по крайней мере по версии букмекеров. А вот эксперты ожидают равного боя с напряжённой концовкой, исход которой предопределит индивидуальное мастерство отдельных исполнителей, способных взять на себя ответственность за решающий бросок. Из десяти тренеров клубов Евролиги, опрошенных официальным сайтом турнира, преимущество ЦСКА отдали только пятеро. В их числе и наставник «Химок» Георгиос Барцокас, оценивший шансы соперников на успех: 51% против 49% в пользу недавнего противника.

Что дальше?

В финале Евролиги, запланированном на воскресенье, 20 мая, победитель пары ЦСКА — «Реал» сыграет либо с упомянутым выше «Жальгирисом», либо с действующим обладателем трофея — «Фенербахче».

Результат литовско-турецкого противостояния спрогнозировать куда проще, нежели итог российско-испанского. Ведь для подопечных великолепного в прошлом разыгрывающего Шарунаса Ясикявичюса, четырежды побеждавшего в Евролиге в качестве игрока, невероятным успехом стало само попадание в «Финал четырёх». В 2000-х клуб со скромными по нынешним меркам финансовыми возможностями не просто ни разу не подбирался столь близко к заветному трофею — он ни разу даже не выходил в плей-офф.

Да, «Жальгирис» просто феноменальным образом организован и тактически грамотен — без этих козырей команда, по своему кадровому потенциалу уступающая большинству участников Евролиги, просто не зашла бы столь далеко в турнирной сетке. Но «Фенербахче», ведомый легендарным сербским специалистом Желько Обрадовичем, под руководством которого либо играли, либо начинали тренерскую карьеру наставники всех остальных участников «Финала четырёх» (в том числе и Итудис), ничуть не слабее противника в обоих компонентах. При этом клуб обладает по-настоящему звёздным составом и шикарным выбором исполнителей на всех позициях, сравниться с которым может, пожалуй, только ЦСКА.

Правда, тем формат «Финала четырёх» и интересен, что в отдельно взятом поединке может произойти абсолютно всё, а разница в качестве и глубине состава (даже если таковая и имеется) не играет настолько существенной роли, как в масштабе серии. В предыдущие годы армейцы, например, не единожды на этом обжигались. И нет никаких гарантий, что в 2018-м «Жальгирис» позволит состояться ожидаемому всей Европой титульному сражению с участием «Фенербахче» и одного из исторических грандов, будь то ЦСКА или «Реал».