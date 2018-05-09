Баскетболист московского ЦСКА признан лучшим защитником Евролиги-2017/18

Баскетболист московского ЦСКА Кайл Хайнс признан лучшим защитником в текущем сезоне Евролиги по итогам голосования главных тренеров команд-участниц.

Об этом сообщается на официальном сайте турнира.

Американец в сезоне-2017/18 принял участие в 29 матчах Евролиги, в которых набирал в среднем 8,2 очка. Хайнс в среднем совершал 1,1 перехвата за игру, что является лучшим показателем среди центровых Евролиги в текущем сезоне.

Соперники ЦСКА в среднем совершали в матче с армейской командой 14 потерь, что является лучшим показателем в Евролиге.

Ранее сообщалось, что баскетболист Швед стал обладателем приза самому результативному игроку Евролиги.