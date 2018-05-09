Баскетболист московского ЦСКА признан лучшим защитником Евролиги-2017/18
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Об этом сообщается на официальном сайте турнира.
Американец в сезоне-2017/18 принял участие в 29 матчах Евролиги, в которых набирал в среднем 8,2 очка. Хайнс в среднем совершал 1,1 перехвата за игру, что является лучшим показателем среди центровых Евролиги в текущем сезоне.
Соперники ЦСКА в среднем совершали в матче с армейской командой 14 потерь, что является лучшим показателем в Евролиге.
Ранее сообщалось, что баскетболист Швед стал обладателем приза самому результативному игроку Евролиги.