Баскетболист Швед стал обладателем приза самому результативному игроку Евролиги

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Баскетболист подмосковных «Химок» Алексей Швед стал обладателем приза имени Альфонсо Форда, вручаемого самому результативному игроку Евролиги по итогам регулярного чемпионата и плей-офф.

Об этом сообщает официальный сайт Евролиги.

В сезоне-2017/18 Швед набрал 740 очков в 34 матчах, установив новый рекорд турнира.

Ранее защитник подмосковных «Химок» Алексей Швед произвёл свой 100-й трёхочковый бросок в нынешнем сезоне баскетбольной Евролиги в пятом матче четвертьфинальной серии с московским ЦСКА.

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