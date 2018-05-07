Баскетболист Швед стал обладателем приза самому результативному игроку Евролиги

Баскетболист подмосковных «Химок» Алексей Швед стал обладателем приза имени Альфонсо Форда, вручаемого самому результативному игроку Евролиги по итогам регулярного чемпионата и плей-офф.

Об этом сообщает официальный сайт Евролиги. В сезоне-2017/18 Швед набрал 740 очков в 34 матчах, установив новый рекорд турнира. Ранее защитник подмосковных «Химок» Алексей Швед произвёл свой 100-й трёхочковый бросок в нынешнем сезоне баскетбольной Евролиги в пятом матче четвертьфинальной серии с московским ЦСКА.