Баскетболист «Химок» Швед забросил свой 100-й трёхочковый в нынешнем сезоне Евролиги

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Защитник подмосковных «Химок» Алексей Швед произвёл свой 100-й трёхочковый бросок в нынешнем сезоне баскетбольной Евролиги в пятом матче четвертьфинальной серии с московским ЦСКА.

Об этом информирует пресс-служба турнира.

Ранее сообщалось, что тренер «Жальгириса» Шарунас Ясикявичюс чуть не расплакался после выхода команды в «Финал четырёх» Евролиги.

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