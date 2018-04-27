Баскетболист «Химок» Швед забросил свой 100-й трёхочковый в нынешнем сезоне Евролиги

Защитник подмосковных «Химок» Алексей Швед произвёл свой 100-й трёхочковый бросок в нынешнем сезоне баскетбольной Евролиги в пятом матче четвертьфинальной серии с московским ЦСКА.

Об этом информирует пресс-служба турнира. 100 🆙!



What a season it has been for @Shved23 who makes his 100th 3-pointer of the season.#7DAYSMagicMomentpic.twitter.com/SuHQpjCVAQ — EuroLeague (@EuroLeague) 27 апреля 2018 г. Ранее сообщалось, что тренер «Жальгириса» Шарунас Ясикявичюс чуть не расплакался после выхода команды в «Финал четырёх» Евролиги.