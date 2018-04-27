Тренер «Жальгириса» Ясикявичюс едва не расплакался после выхода команды в «Финал четырёх» Евролиги

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Главный тренер литовского «Жальгириса» Шарунас Ясикявичюс едва не расплакался на последних секундах основного времени четвертьфинального матча баскетбольной Евролиги с греческим «Олимпиакосом», который его подопечные выиграли со счётом 101:91.

Об этом сообщает официальная страница турнира в социальной сети Twitter.

42-летний специалист, четыре раза побеждавший в Евролиге в качестве игрока, с трудом сдерживал эмоции, когда французский форвард «Жальгириса» Аксель Тупан исполнял заключительные в поединке штрафные броски, оформившие первый с 1999 года выход литовского клуба в «Финал четырёх».

Ранее сообщалось, что в четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги «Жальгирис» победил «Олимпиакос» со счётом 3:1 и пробился в «Финал четырёх» турнира.

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