Тренер «Жальгириса» Ясикявичюс едва не расплакался после выхода команды в «Финал четырёх» Евролиги

Главный тренер литовского «Жальгириса» Шарунас Ясикявичюс едва не расплакался на последних секундах основного времени четвертьфинального матча баскетбольной Евролиги с греческим «Олимпиакосом», который его подопечные выиграли со счётом 101:91.

Об этом сообщает официальная страница турнира в социальной сети Twitter.

42-летний специалист, четыре раза побеждавший в Евролиге в качестве игрока, с трудом сдерживал эмоции, когда французский форвард «Жальгириса» Аксель Тупан исполнял заключительные в поединке штрафные броски, оформившие первый с 1999 года выход литовского клуба в «Финал четырёх».

The tough guy reduced to tears...



This is what sport can do pic.twitter.com/yE1ZDNBZ52 — EuroLeague (@EuroLeague) 26 апреля 2018 г.

Ранее сообщалось, что в четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги «Жальгирис» победил «Олимпиакос» со счётом 3:1 и пробился в «Финал четырёх» турнира.