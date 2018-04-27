Тренер «Жальгириса» Ясикявичюс едва не расплакался после выхода команды в «Финал четырёх» Евролиги
Об этом сообщает официальная страница турнира в социальной сети Twitter.
42-летний специалист, четыре раза побеждавший в Евролиге в качестве игрока, с трудом сдерживал эмоции, когда французский форвард «Жальгириса» Аксель Тупан исполнял заключительные в поединке штрафные броски, оформившие первый с 1999 года выход литовского клуба в «Финал четырёх».
The tough guy reduced to tears...— EuroLeague (@EuroLeague) 26 апреля 2018 г.
This is what sport can do pic.twitter.com/yE1ZDNBZ52
Ранее сообщалось, что в четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги «Жальгирис» победил «Олимпиакос» со счётом 3:1 и пробился в «Финал четырёх» турнира.