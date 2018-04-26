«Жальгирис» стал первым участником «Финала четырёх» баскетбольной Евролиги

В четвёртом матче четвертьфинальной серии плей-офф баскетбольной Евролиги литовский «Жальгирис» на своей площадке обыграл греческий «Олимпиакос» со счётом 101:91.

Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал канадский защитник Кевин Пэнгос, набравший 21 очко. У проигравших 19 баллами отметился греческий плеймейкер Вассилис Спанулис.

Этот успех позволил команде Шарунаса Ясикявичюса выиграть в серии до трёх побед со счётом 3:1 и выйти в «Финал четырёх» Евролиги.

Ранее сообщалось, что ЦСКА уступил «Химкам» в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф баскетбольной Евролиги.