«Жальгирис» стал первым участником «Финала четырёх» баскетбольной Евролиги
Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал канадский защитник Кевин Пэнгос, набравший 21 очко. У проигравших 19 баллами отметился греческий плеймейкер Вассилис Спанулис.
Этот успех позволил команде Шарунаса Ясикявичюса выиграть в серии до трёх побед со счётом 3:1 и выйти в «Финал четырёх» Евролиги.
Ранее сообщалось, что ЦСКА уступил «Химкам» в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф баскетбольной Евролиги.