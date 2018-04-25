«Химки» победили ЦСКА и сократили отставание в четвертьфинале Евролиги

Баскетболисты подмосковных «Химок» одержали победу над ЦСКА в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги со счётом 79:73.

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник победителей Алексей Швед, набравший 27 очков.

Счёт в серии до трёх побед стал 2:1 в пользу ЦСКА. Следующая игра состоится 27 апреля в Мытищах.

Ранее сообщалось, что «Жальгирис» разгромил «Олимпиакос» и вышел вперёд в четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги.