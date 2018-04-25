«Жальгирис» разгромил «Олимпиакос» и вышел вперёд в четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги

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В третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф баскетбольной Евролиги литовский «Жальгирис» на своей площадке разгромил греческий «Олимпиакос» со счётом 80:60.

Самым результативным игроком встречи стал американский центровой «Жальгириса» Брэндон Дэвис, набравший 18 очков.

Этот успех позволил подопечным Шарунаса Ясикявичюса выйти вперёд в серии до трёх побед одной из команд — 2:1. Четвёртый поединок противостояния также состоится в Каунасе.

В другом поединке плей-офф Евролиги испанская «Баскония» на своей площадке обыграла турецкий «Фенербахче» со счётом 88:83 и сократила отставание в серии — 1:2.

Ранее сообщалось, что московский «ЦСКА-Юниор» четвёртый раз подряд выиграл Молодёжную лигу ВТБ.

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