«Жальгирис» разгромил «Олимпиакос» и вышел вперёд в четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги
Самым результативным игроком встречи стал американский центровой «Жальгириса» Брэндон Дэвис, набравший 18 очков.
Этот успех позволил подопечным Шарунаса Ясикявичюса выйти вперёд в серии до трёх побед одной из команд — 2:1. Четвёртый поединок противостояния также состоится в Каунасе.
В другом поединке плей-офф Евролиги испанская «Баскония» на своей площадке обыграла турецкий «Фенербахче» со счётом 88:83 и сократила отставание в серии — 1:2.
Ранее сообщалось, что московский «ЦСКА-Юниор» четвёртый раз подряд выиграл Молодёжную лигу ВТБ.