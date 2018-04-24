Баскетболисты «ЦСКА-Юниора» четвёртый раз подряд выиграли молодёжную Лигу ВТБ

Короткая ссылка
Московский «ЦСКА-Юниор» стал победителем «Финала восьми» баскетбольной Единой молодёжной лиги ВТБ, который проходил в Самаре.

В финале турнира «армейцы» обыграли «Самару-2» со счётом 78:74, завоевав комплект золотых медалей четвёртый раз подряд.

Бронзовыми призёрами молодёжной Лиги ВТБ стали баскетболисты второй команды «Химок», в матче за третье место победившие «Локомотив-Кубань-2» — 91:88.

Самым ценным игроком «Финала восьми» молодёжной Лиги ВТБ был признан лидер «ЦСКА-Юниора» Андрей Лопатин.

Ранее сообщалось, что баскетболист испанского клуба потерял сознание во время матча.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Баскетбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных