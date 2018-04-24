Баскетболисты «ЦСКА-Юниора» четвёртый раз подряд выиграли молодёжную Лигу ВТБ
В финале турнира «армейцы» обыграли «Самару-2» со счётом 78:74, завоевав комплект золотых медалей четвёртый раз подряд.
Бронзовыми призёрами молодёжной Лиги ВТБ стали баскетболисты второй команды «Химок», в матче за третье место победившие «Локомотив-Кубань-2» — 91:88.
Самым ценным игроком «Финала восьми» молодёжной Лиги ВТБ был признан лидер «ЦСКА-Юниора» Андрей Лопатин.
Ранее сообщалось, что баскетболист испанского клуба потерял сознание во время матча.