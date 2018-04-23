Баскетболист испанского клуба потерял сознание во время матча
Во время четвёртой четверти у баскетболиста произошёл обморок. Он сразу же был доставлен в больницу Валенсии.
🏥 Noticias desde el Hospital de la Fe de Valencia@Free_Brooks21 continúa realizándose pruebas y parece ir todo bien. El jugador ha permanecido consciente en todo momento.@acbcom#ÁnimoJeff#YoSoyDelUnicaja 💚💜💪 pic.twitter.com/Ev7aDz4DKj— UnicajaCB (@unicajaCB) 22 апреля 2018 г.
«Сначала я подумал, что он столкнулся с кем-то головами. Но оказалось, что он просто упал сам по себе. Мы надеемся, что ничего страшного не произошло. Но всё это очень неприятно», — сказал тренер «Уникахи» Жоан Пласа.
Брукс пришёл в сознание в больнице. Его состояние улучшается, сообщает пресс-служба «Уникахи».
Ранее валлийский штангист Джошуа Пэрри потерял сознание во время соревнований по тяжёлой атлетике в рамках Игр Содружества.