Кириленко заявил, что хочет увидеть противостояние ЦСКА и «Жальгириса» в финале баскетбольной Евролиги

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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко поделился ожиданиями от «Финала четырёх» Евролиги, в который пробился московский ЦСКА.

«Все четыре клуба разные, но абсолютно высокого уровня. Мне бы лично очень хотелось увидеть финал ЦСКА — «Жальгирис». Хочется увидеть красно-зелёное противостояние», — приводит слова Кириленко ТАСС.

Он отметил, что «Жальгирис» ничуть не слабее других участников «Финала четырёх».

«Это очень тренерская команда, системная, которая выжимает максимум из тех ресурсов, что есть», — добавил глава РФБ.

«Финал четырёх» пройдёт с 18 по 20 мая в Белграде. В полуфиналах ЦСКА сыграет с испанским «Реалом», а соперником литовского «Жальгириса»  станет турецкий «Фенербахче».

Ранее сообщалось, что Евролига вынесла вердикт по эпизоду в концовке матча «Химки» — ЦСКА.

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