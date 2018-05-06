Кириленко заявил, что хочет увидеть противостояние ЦСКА и «Жальгириса» в финале баскетбольной Евролиги

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко поделился ожиданиями от «Финала четырёх» Евролиги, в который пробился московский ЦСКА.

«Все четыре клуба разные, но абсолютно высокого уровня. Мне бы лично очень хотелось увидеть финал ЦСКА — «Жальгирис». Хочется увидеть красно-зелёное противостояние», — приводит слова Кириленко ТАСС.

Он отметил, что «Жальгирис» ничуть не слабее других участников «Финала четырёх».

«Это очень тренерская команда, системная, которая выжимает максимум из тех ресурсов, что есть», — добавил глава РФБ.

«Финал четырёх» пройдёт с 18 по 20 мая в Белграде. В полуфиналах ЦСКА сыграет с испанским «Реалом», а соперником литовского «Жальгириса» станет турецкий «Фенербахче».

Ранее сообщалось, что Евролига вынесла вердикт по эпизоду в концовке матча «Химки» — ЦСКА.