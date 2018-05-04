Евролига вынесла вердикт по эпизоду в концовке баскетбольной встречи «Химки» — ЦСКА

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Руководство баскетбольной Евролиги вынесло вердикт по эпизоду в концовке встречи четвёртого матча 1/4 финала «Химки» — ЦСКА.

«Проанализировав все отчёты, мы подтверждаем, что Тайлер Ханикатт попросил о замене за 20,7 секунды до конца четвертой четверти. Поскольку запрос не был отменен, звуковой сигнал правильно прозвучал при первой возможной замене за 5,1 секунды до конца четвёртой четверти», — приводит письмо Евролиги пресс-служба «Химок».

В Евролиге заверили, что из-за шума судьи не расслышали звуковой сигнал, поэтому старший судья запустил время, не зная о замене. 

«Как только секундометрист смог обратить внимание судей на просьбу о замене, судьи правильно остановили время и затем использовали систему IRS, чтобы установить правильное время на часах», — приводит письмо Евролиги пресс-служба «Химок».

По мнению лиги, судьи возобновили игру после того, как «Химки» не стали проводить ранее запланированную замену. 

Ранее сообщалось, что Евролига детально рассмотрит эпизод в концовке баскетбольной встречи «Химки» — ЦСКА.

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