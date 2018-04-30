Евролига детально рассмотрит эпизод в концовке баскетбольной встречи «Химки» — ЦСКА

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Руководство баскетбольной Евролиги приняло решение детально рассмотреть эпизод в концовке встречи четвёртого матча 1/4 финала «Химки» — ЦСКА.

В Евролиге хотят изучить письменные отчёты всех официальных лиц матча, находившихся за судейским столиком, а также игрока «Химок» Тайлера Ханикатта, который должен был выйти на замену, сообщает официальный сайт «Химок».

Официальные отчёты судей, работавших на матче, Евролига уже получила.

Ранее генеральный директор подмосковных «Химок» Павел Астахов подтвердил информацию СМИ, что клуб подал протест на результат четвёртого матча серии 1/4 финала Евролиги с московским ЦСКА.

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