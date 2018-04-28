Гендиректор «Химок»: мы подали протест, ждём объяснений, почему наша победная последняя атака была сорвана

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Генеральный директор подмосковных «Химок» Павел Астахов подтвердил информацию СМИ, что клуб подал протест на результат четвёртого матча серии 1/4 финала Евролиги с московским ЦСКА.

«Всё решилось на последних секундах. После попадания Кори Хиггинса мы ввели мяч в игру, провели атаку, которую завершил Чарльз Дженкинс, но судья прервал матч и принял решение переиграть эпизод. Два очка засчитаны не были. Мы подали протест и обратились в Евролигу — ждём объяснений, почему наша победная последняя атака была сорвана», — приводит слова Астахова Sport24.

Он отметил, что для такой организации как Евролига, в нынешнем сезоне было допущено слишком много судейских ошибок.

«Мы подали все необходимые материалы, судьи отказывались принимать протест. Теперь мы вынуждены обращаться напрямую в Евролигу», — добавил гендиректор клуба.

Ранее Георгиос Барцокас рассказал, что судейский столик остановил игру, предполагая, что «Химки» хотят провести замену, и тем самым прервал ключевую атаку.

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