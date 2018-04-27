Барцокас: судейский столик остановил игру, предполагая, что мы хотим провести замену, и прервал нашу ключевую атаку

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Главный тренер подмосковных «Химок» Георгиос Барцокас прокомментировал поражение от ЦСКА в серии 1/4 финала баскетбольной Евролиги.

«Сегодня закончился наш сезон в Евролиге. Мы показали отличный прогресс, сражались с ЦСКА на протяжении четырёх матчей» — приводит слова Барцокаса Sport24.

Он отметил, что всё в концовке матча было против его команды.

«Мы не должны были фолить на Серхио Родригесе. Мы не должны были мазать штрафной в концовке. Столик остановил игру, предполагая, что мы хотим провести замену —  раздался свисток, который прервал нашу ключевую атаку. Очень странно, ведь у нас не было возможности замены», — добавил тренер.

Ранее Димитрис Итудис акцентировал внимание на том, что ЦСКА выиграл в серии у «Химок» без двух ключевых игроков.

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