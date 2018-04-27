Главный тренер ЦСКА: не забывайте, мы добились победы в серии без двух ключевых игроков

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Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу в серии 1/4 финала Евролиги над подмосковными «Химками».

«Поздравляю игроков и наш клуб — мы вышли в «Финал четырёх». «Химки» показали отличный баскетбол, это был сложный соперник. Мы доминировали в начале игры, совершали много хороших бросков, защищались», — приводит слова Итудиса Sport24.

Он отметил, что рад тому, что команде удалось в решающий момент одержать победу.

«Это был настоящий командный успех — в отличие от третьей игры серии. Сегодня нам помогли игроки «скамейки». Не забывайте, мы добились победы в серии без двух ключевых игроков — Нандо Де Коло и Кайла Хайнса. Теперь у нас есть немного времени, чтобы подготовиться к решающим матчам сезона», — добавил тренер.

Ранее сообщалось, что ЦСКА обыграл «Химки» и вышел в «Финал четырёх» баскетбольной Евролиги.

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