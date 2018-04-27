ЦСКА обыграл «Химки» и вышел в «Финал четырёх» баскетбольной Евролиги

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Московский ЦСКА на выезде одержал победу над подмосковными «Химками» в четвёртом матче серии 1/4 финала баскетбольной Евролиги.

Встреча завершилась со счётом 89:88.

Наибольшую результативность в матче показал защитник «Химок» Алексей Швед, набравший 36 очков.

В составе ЦСКА 20 очков — в активе Кори Хиггинса.

Ранее сообщалось, что Швед забросил свой 100-й трёхочковый в нынешнем сезоне Евролиги.

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