ЦСКА обыграл «Химки» и вышел в «Финал четырёх» баскетбольной Евролиги
Московский ЦСКА на выезде одержал победу над подмосковными «Химками» в четвёртом матче серии 1/4 финала баскетбольной Евролиги.
Встреча завершилась со счётом 89:88.
Наибольшую результативность в матче показал защитник «Химок» Алексей Швед, набравший 36 очков.
В составе ЦСКА 20 очков — в активе Кори Хиггинса.
Ранее сообщалось, что Швед забросил свой 100-й трёхочковый в нынешнем сезоне Евролиги.
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