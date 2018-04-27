ЦСКА обыграл «Химки» и вышел в «Финал четырёх» баскетбольной Евролиги

Московский ЦСКА на выезде одержал победу над подмосковными «Химками» в четвёртом матче серии 1/4 финала баскетбольной Евролиги.

Встреча завершилась со счётом 89:88. Наибольшую результативность в матче показал защитник «Химок» Алексей Швед, набравший 36 очков. В составе ЦСКА 20 очков — в активе Кори Хиггинса. Ранее сообщалось, что Швед забросил свой 100-й трёхочковый в нынешнем сезоне Евролиги.