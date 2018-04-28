Триумф со скандальной развязкой: ЦСКА победил «Химки» и вышел в «Финал четырёх» баскетбольной Евролиги

В четвёртом матче серии плей-офф баскетбольной Евролиги столичный ЦСКА на выезде обыграл подмосковные «Химки» со счётом 89:88 и седьмой раз подряд пробился в «Финал четырёх» турнира. Однако решающее попадание Кори Хиггинса затмило странное поведение судей на последних секундах основного времени и остановка игры арбитрами. С чего начиналась и чем завершилась самая скандальная встреча сезона — в материале RT.

Невероятно драматичный четвёртый поединок многосерийного противостояния «Химок» и ЦСКА в плей-офф Евролиги должен был завершиться триумфом подопечных Георгиоса Барцокаса. После тяжелейшего попадания защитника армейцев Кори Хиггинса со средней дистанции, которое принесло гостям преимущество в один балл, жёлто-синие запустили молниеносную контратаку, в решающей стадии которой Чарльз Дженкинс выходил на свидание с вражеским кольцом и мог поражать его броском на любой вкус — хоть двумя руками сверху после разворота на 360 градусов в стиле звёзд НБА. Ведь ему абсолютно никто не мешал.

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Будь попадание американского легионера химчан засчитано, шансов на победу у ЦСКА банально не оставалось бы. Времени на спасение у дружины Димитриса Итудиса имелось бы не более секунды, все свои тайм-ауты во второй половине встречи греческий специалист уже использовал — следовательно, столичному коллективу пришлось бы вводить мяч в игру из-за собственной лицевой линии и надеяться на результативную атаку броском в лучшем случае с середины площадки.

Да, иногда они случаются. Алексей Швед, например, забил похожий мяч по окончании второй четверти — но очков своей команде не принёс, поскольку сирена прозвучала на мгновение раньше, нежели лидер «Химок» выпустил игровой снаряд из своих рук. И, тем не менее, вероятность такого сценария всё-таки ничтожно мала.

Но вместо красивой развязки в четвёртой встрече и пятого поединка, который заслужили как химчане, так и рядовые болельщики, получившие вместо ожидавшегося буквально всеми разгрома парней Барцокаса самое ровное и непредсказуемое сражение плей-офф Евролиги, случился самый настоящий скандал.

Называть его можно как угодно — судейским, организационным или ещё каким-нибудь, — но это ничего уже не изменит. Потенциально победная атака хозяев была прервана свистком арбитра, и проводить её баскетболистам «Химок» после продолжительной паузы пришлось сначала. Только уже с полноценным сопротивлением всей пятёрки ЦСКА, занявшей правильные позиции на площадке и не позволившей сопернику подготовить качественный бросок за пять с небольшим секунд.

Официального объяснения случившегося ни от представителей подмосковного клуба, ни от официальных лиц Евролиги, пока не последовало. По одной из версий, форвард «Химок» Тайлер Хоникатт, который должен был выйти на паркет вместо Энтони Гилла после того, как мяч станет «мёртвым» (а случилось это как раз после попадания Хиггинса), забыл сообщить судейскому столику о том, что замена отменяется. По другой, представители хозяев сигнализировали, что проводить ротацию состава передумали, но за столиком этого не заметили.

Так или иначе, прямой вины бригады арбитров в составе словенца Саши Пукла, украинца Бориса Рыжика и испанца Бенджамина Хименеса в инциденте нет. Судьи лишь среагировали на действия секретаря встречи, который отвечает за то, чтобы тренеры могли своевременно проводить замены или брать тайм-ауты и при этом не отвлекать людей со свистками от выполнения непосредственных обязанностей.

Парадокс ситуации заключается в том, что задача по формированию корпуса специалистов, ведущих хронометраж и статистику любого официального матча (это относится не только к Евролиге, но и, например, к Единой лиге ВТБ), лежит на принимающей стороне.

То есть, обижаться «Химкам» не на кого, кроме самих себя — особенно если учесть появившуюся в СМИ спустя пару часов после окончания встречи информацию о том, что жёлто-синие всё-таки решили подавать протест, но не смогли этого сделать по формальным причинам.

Вот и получается, что с игровой точки зрения подмосковный коллектив дорос если не до выхода в «Финал четырёх» Евролиги, то как минимум до решающего пятого матча в серии с ЦСКА, извечным грандом российского баскетбола и одним из сильнейших проектов Старого Света. Подвела организационная сторона — а в этом аспекте химчанам, выступавшим в плей-офф главного состязания континента впервые в собственной истории, ещё есть чему поучиться. В том числе и согласованности в работе судейского столика, не выдержавшего напряжения зубодробительной концовки.

Вдвойне обидно жёлто-синим должно быть ещё и потому, что они вытащили матч, казавшийся проигранным уже в середине третьей четверти. Разбудив Андрея Воронцевича, выдавшего свой однозначно лучший поединок в данной серии и побаловавшего публику эффектным данком в сольном проходе, а также грамотно распределив игровые минуты между двумя оставшимися в строю разыгрывающими Лео Вестерманном и Серхио Родригесом, ЦСКА лидировал «+17» к исходу 26-й минуты встречи. Но Швед настолько сильно возражал против преждевременного вылета «Химок» из Евролиги, что собственноручно поставил рано сбавивших обороты армейцев на грань поражения.

Российский снайпер завершил встречу с невероятными по меркам европейского баскетбола 36 очками в активе, причём 20 из них он набрал как раз после того, как столичный коллектив сформировал своё максимальное преимущество в счёте.

Алексей забивал сумасшедшие мячи — через руки превосходивших его в росте опекунов, на последних секундах владений, да и вообще из совершенно неочевидных бросковых ситуаций, — чем вдохновил партнёров на маленький спортивный подвиг. Как выяснилось в итоге, бессмысленный: дверью подмосковные баскетболисты хлопнули, конечно, громко, но получили вовсе не тот результат, на который рассчитывали.

ЦСКА, в свою очередь, пробился в свой седьмой подряд и 15-й за последние 16 лет «Финал четырёх» Евролиги. Спустя некоторое время страсти вокруг решающей победы в серии с «Химками» улягутся, а это достижение останется — причём в истории не только красно-синих, а и всего континентального баскетбола вообще. Но проблем у Итудиса сейчас гораздо больше, нежели поводов для радости: настолько уязвимым, как в битве с амбициозными соотечественниками, столичный коллектив не выглядел уже очень давно. Пусть и отделался лишь относительно лёгким испугом.

К баталиям в Белграде, которые для ЦСКА стартуют 18 мая поединком с испанским «Реалом», медики клуба просто обязаны поставить на ноги и Нандо де Коло, и Кайла Хайнса. В противном случае претендовать на европейскую корону российской команде будет очень сложно — хотя, безусловно, очевидный прогресс Семёна Антонова и ренессанс Воронцевича сами по себе не могут не вселять надежду в болельщиков москвичей.