Магия Родригеса, находчивость Итудиса и смелость Антонова: ЦСКА одержал вторую победу над «Химками» в плей-офф Евролиги

Во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф баскетбольной Евролиги столичный ЦСКА обыграл подмосковные «Химки» со счётом 89:84. Главным героем встречи стал испанский разыгрывающий армейцев Серхио Родригес, оформивший дабл-дабл из 26 очков и 10 результативных передач. Как команда Димитриса Итудиса победила принципиального соперника без двух ключевых игроков, Нандо де Коло и Кайла Хайнса, — в материале RT.

Второй эпизод российского дерби в четвертьфинале Евролиги имел ключевое значение прежде всего для «Химок». Во-первых, вторая неудача подряд практически лишала подопечных Георгиоса Барцокаса шансов на выход в «Финал четырёх» — за всю историю турнира никто и никогда не выигрывал серию плей-офф до трёх побед, уступая со счётом 0:2.

Во-вторых, подмосковный коллектив имел отличную возможность застать именитого противника врасплох. После первой встречи к системообразующему центровому Кайлу Хайнсу в лазарете ЦСКА присоединился ещё и самый результативный игрок армейцев Нандо де Коло, что вынудило Димитриса Итудиса вносить коррективы в игру своей команды — в первую очередь на чужой половине площадки.

Несмотря на очевидные кадровые проблемы, столичный коллектив в дебюте избежал существенных трудностей, подобных тем, что возникли у ЦСКА в стартовом поединке серии, по ходу которого команда неоднократно уступала с двузначной разницей в счёте. Да, химчане бодро стартовали, отчаянно сражались за инициативу и даже ушли на большой перерыв с перевесом в два балла.

Он стал следствием в первую очередь феноменального процента реализации трёхочковых: за дебютные 20 минут жёлто-синие отправили в цель девять бросков с дальней дистанции из 15, причём реализовали их пять разных исполнителей. Но в буквальном смысле ошеломить именитого противника Алексею Шведу и компании не удалось. Красно-синие, хоть и не были на все 100% убедительны в обороне, не пропускали затяжных рывков и удерживали земляков на дистанции одного сильного и точного удара.

Шансы «Химок» на победу во встрече стали таять сразу же после большого перерыва. Если в первой и второй четвертях Итудис присматривался к своим игрокам и предоставил возможность проявить себя практически каждому из них (например, расширил сферу ответственности Лео Вестерманна, позволив ему завершать владения команды трёхочковыми с ведения, что у французского защитника получалось откровенно плохо), то после большого перерыва греческий наставник ЦСКА упростил игру и доверился оставшимся в строю лидерам.

И они его не подвели. Испанский маэстро Серхио Родригес великолепно дирижировал действиями армейцев в атаке, успевая и расстреливать вражеское кольцо самостоятельно, и ассистировать партнёрам — в результате плеймейкер оформил впечатляющий дабл-дабл из 26 очков и 10 результативных передач. Уилл Клайберн уже в который раз продемонстрировал удивительное сочетание универсализма и самоотдачи, выцарапав несколько сложных мячей под щитами и поставив оппонентам два эффектных блок-шота.

Отелло Хантер проделал колоссальный объём черновой работы и принёс ЦСКА четыре возможности провести атаку вторым темпом. Каждая из них была исключительно важной, поскольку столь колоссальным перевесом в борьбе за подбор, как в первом матче, во втором хозяева не владели. Наконец, Кори Хиггинс просто делал то, что умеет лучше всего, — отрывался от визави и завершал усилия товарищей по команде прицельными атаками с любых дистанций.

Кроме того, к четвёрке легионеров неожиданно примкнул российский форвард Семён Антонов, игра которого в матче в целом и третьей четверти в частности стала большим откровением.

Дело в том, что лидерами отечественной части ростера красно-синих считаются совсем другие исполнители — трудяги Андрей Воронцевич с Никитой Курбановым, а также проверенный временем и решающими бросками на последних секундах снайпер Виталий Фридзон.

Но более титулованные «сборники» в серии с «Химками» выглядят не слишком убедительно (во втором поединке, например, они не принесли в командную копилку ни одного очка на троих), в то время как Антонов здорово дополняет иностранцев и не боится брать на себя инициативу в ключевые моменты. Поэтому и получает от Итудиса массу игрового времени, вознаграждая своего наставника продуктивными действиями на обеих сторонах паркета.

К чести химчан, они вновь проявили себя самоотверженными кубковыми бойцами. Даже когда у парней Барцокаса откровенно перестало лететь из-за дуги — а во второй половине они забили всего четыре «трёхи», — гости не прекращали работать в обороне и искать путь к кольцу ЦСКА. Получалось это, правда, далеко не у всех: если Энтони Гилл со Стефаном Марковичем приберегли патроны на концовку, то Швед за третью и четвёртую четверти реализовал лишь один бросок с игры, да и тот не с периметра.

Поэтому победа армейцев получилась куда более убедительной, нежели может показаться исходя из итогового счёта 89:84. Они ни разу не уступали после большого перерыва, дважды отрывались на +9 в заключительной пятиминутке и уверенной игрой заставляли жёлто-синих нервничать — тренер гостей Барцокас и защитник Егор Вяльцев наговорили с арбитрами на технические фолы.

Третий поединок серии состоится в среду, 25 апреля, на «Арене «Мытищи». Станет ли он последним, зависит от «Химок». Готова ли команда отдать все силы и продлить противостояние, итоговый успех в котором ей всё равно не гарантирован, или же подопечные Георгиоса Барцокаса решат сэкономить силы на концовку сезона Единой лиги ВТБ, где будет разыгрываться единственная вакантная путёвка от России в следующий розыгрыш Евролиги?

В родных стенах легче «Химкам» не станет: даже если де Коло не успеет восстановиться после повреждения (Хайнс не сыграет точно — ему, по словам Итудиса, предстоит лечиться ещё порядка двух недель), ЦСКА уже успел разобраться, как достичь положительного результата без него. Во многом благодаря Родригесу, установившему личный рекорд результативности на международной арене.