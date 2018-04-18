Американская компания намерена подать в суд на баскетболиста Леброна Джеймса
Джеймс запустил собственное шоу в интернете, в рамках которого баскетболист делится историями с известным гостем в парикмахерской, пока им делают причёски.
Истец утверждает, что представители Джеймса выходили на Adventure Enterprises с обсуждением нового шоу. По мнению компании, именно она предложила идею этого шоу. Однако Джеймс исключил Adventure Enterprises из проекта, запустив его самостоятельно и использовав идею компании. Она рассчитывает на запрет дальнейшего производства шоу и настаивает на компенсации, сообщает TMZ.
Ранее канадский рэпер и болельщик «Торонто Рэпторс» Дрейк оскорбил защитника «Вашингтон Уизардз» Келли Оубре во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).