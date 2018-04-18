Американская компания намерена подать в суд на баскетболиста Леброна Джеймса

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Компания Adventure Enterprises намерена подать в суд на баскетболиста «Кливленд Кавальерс» Леброна Джеймса за нарушение авторских прав.

Джеймс запустил собственное шоу в интернете, в рамках которого баскетболист делится историями с известным гостем в парикмахерской, пока им делают причёски.

Истец утверждает, что представители Джеймса выходили на Adventure Enterprises с обсуждением нового шоу. По мнению компании, именно она предложила идею этого шоу. Однако Джеймс исключил Adventure Enterprises из проекта, запустив его самостоятельно и использовав идею компании. Она рассчитывает на запрет дальнейшего производства шоу и настаивает на компенсации, сообщает TMZ.

Ранее канадский рэпер и болельщик «Торонто Рэпторс» Дрейк оскорбил защитника «Вашингтон Уизардз» Келли Оубре во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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