Канадский рэпер Дрейк назвал «бомжом» баскетболиста во время матча НБА

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Канадский рэпер и болельщик «Торонто Рэпторс» Дрейк оскорбил защитника «Вашингтон Уизардз» Келли Оубре во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Бомж!» — крикнул Дрейк пробежавшему мимо него Оубре. Слова канадского рэпера приводит Bleacher Report. 

Drake called Oubre a bum 🤣

Публикация от Bleacher Report (@bleacherreport)

«Торонто» победил «Вашингтон» со счётом 130:119 и повёл в серии 2-0.

Ранее вице-президент Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дэвид Уоттс рассказал об увеличении интереса к лиге в России.

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