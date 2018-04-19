Главный тренер «Химок»: чтобы обыграть ЦСКА, необходимо прыгнуть выше головы

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Главный тренер подмосковных «Химок» Георгиос Барцокас прокомментировал поражение от ЦСКА во втором матче серии 1/4 финала баскетбольной Евролиги.

«Это была очень сложная игра. Мы снова имели шанс на победу, но несколько промахов из-под кольца не позволили нам сравнять счет в серии. Мы играли логично и с энтузиазмом, но этого оказалось недостаточно. Чтобы обыграть ЦСКА, необходимо прыгнуть выше головы. Считаю, что исход матча решил Серхио Родригес, который провел блестящий матч», — приводит слова Барцокаса Sport24.

Ранее сообщалось, что ЦСКА одержал вторую победу над «Химками» в 1/4 финала баскетбольной Евролиги.

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