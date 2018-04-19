Главный тренер «Химок»: чтобы обыграть ЦСКА, необходимо прыгнуть выше головы
«Это была очень сложная игра. Мы снова имели шанс на победу, но несколько промахов из-под кольца не позволили нам сравнять счет в серии. Мы играли логично и с энтузиазмом, но этого оказалось недостаточно. Чтобы обыграть ЦСКА, необходимо прыгнуть выше головы. Считаю, что исход матча решил Серхио Родригес, который провел блестящий матч», — приводит слова Барцокаса Sport24.
Ранее сообщалось, что ЦСКА одержал вторую победу над «Химками» в 1/4 финала баскетбольной Евролиги.