Итудис назвал игру с «Химками» очередным типичным матчем плей-офф

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Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу над подмосковными «Химками» во втором матче серии 1/4 финала баскетбольной Евролиги.

«Это был очередной типичный матч плей-офф, который прошёл с высокой степенью интенсивности. Мы подходили к нему момент за моментом, владение за владением, четверть за четвертью. Мы вновь выиграли три четверти и заслужили победу», — приводит слова Итудиса Sport24.

Он отметил, что когда «Химки» попытались переломить ход встречи, его команда правильного отреагировала, благодаря чему и добилась победы.

«У нас пять дней на то, чтобы подготовиться к следующему матчу и изменить некоторые детали», — добавил специалист.

Ранее главный тренер «Химок» заявил, что для того, чтобы обыграть ЦСКА, необходимо прыгнуть выше головы.

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