В одном броске от сенсации: «Химки» уступили ЦСКА в первом матче плей-офф Евролиги

В стартовом поединке четвертьфинальной серии баскетбольной Евролиги столичный ЦСКА обыграл «Химки» со счётом 98:95. Подмосковная команда лидировала вплоть до начала заключительного отрезка и даже имела шанс перевести встречу в овертайм. Что помогло армейцам отыграть двузначное отставание и вырвать победу в противостоянии с принципиальным соперником — в материале RT.

За пределами России очная дуэль отечественных клубов в четвертьфинале Евролиги особого резонанса не вызвала. И политика тут ни при чём — слишком уж очевиден и предсказуем её итоговый победитель. В 18 поединках с «Химками» под руководством своего нынешнего наставника Димитриса Итудиса ЦСКА одержал 16 побед и выиграл каждую из предшествовавших старту плей-офф главного баскетбольного турнира Старого Света 14 версий «дерби Ленинградки».

Прибавим к этому историческую неуязвимость красно-синих в формате серии до трёх побед (в Евролиге они не проиграли вообще ни одной!), и станет понятно, почему ни один из опрошенных официальным сайтом Евролиги действующих баскетболистов и тренеров не рискнул поставить на триумф химчан. Мнение экспертов портала было ещё более единодушным: четверо из пяти, включая легендарного по меркам континентального баскетбола форварда Джо Арлаускаса, спрогнозировали, что противостояние закончится с разгромным счётом 3:0 в пользу столичного коллектива.

Возвращение в строй целой группы баскетболистов «Химок» непосредственно к старту плей-офф (не выписался из лазарета команды только универсальный форвард Тайлер Хоникатт) несколько упростило жизнь Георгиосу Барцокасу: по-прежнему уступая противнику в качестве игроков, греческий специалист наконец-то заполучил сопоставимую по глубине скамейку запасных и мог проводить максимально широкую ротацию состава.

Это было особенно важно по той причине, что его соотечественник Димитрис Итудис был такой возможности лишён. До сих пор не восстановился после травмы уникальный по своим игровым и антропометрическим характеристикам центровой Кайл Хайнс, являющийся при своих 198 сантиметрах роста краеугольным камнем защитных построений ЦСКА. Более того, уже в первой половине отчётной встречи повреждение получил французский защитник армейцев Нандо де Коло — лучший бомбардир коллектива и второй по результативности игрок Евролиги после Алексея Шведа.

Впрочем, ошеломить фаворита серии жёлто-синим удалось ещё до того, как француз, хромая, отправился на скамейку запасных. По ходу первой четверти «Химки» дважды вели с преимуществом в 11 очков и настреляли в кольцо соперника в общей сложности 34 балла — невероятно много, учитывая статус поединка и повышенное внимание Итудиса к обороне периметра. Солировал в составе гостей, разумеется, их лидер и главная звезда турнира Швед, но немного не в том ключе, к которому привыкли его поклонники. Защитник стягивал всё внимание противников на себя и раздавал передачи освобождавшимся от опеки партнёрам. Четыре из них уже в стартовом отрезке встречи стали результативными.

Феноменальный матч от Егора Вяльцева, набравшего 21 очко при показателе в 3,9 балла в среднем за игру по ходу сезона, а также качественные смены в исполнении американских легионеров Джеймса Андерсона и Томаса Робинсона позволили подмосковной команде не только поиграть мышцами в дебюте встречи. Лидировали подопечные Барцокаса вплоть до начала заключительного отрезка, на старте которого внезапно пропустили рывок 0:11 и потеряли контроль над происходящим на площадке.

«Химки» продолжали сражаться вплоть до финальной сирены и даже имели шанс перевести встречу в овертайм — со стороны потенциально спасительная сверхдальняя «трёха» Стефана Марковича, конечно, выглядела жестом отчаяния, но не стоит забывать, что несколькими днями ранее сербский плеймейкер уже забил подобным образом в рамках встречи Единой лиги ВТБ.

Почему же победа в столь непросто складывавшемся для Итудиса матче всё-таки осталась за ЦСКА? Во-первых, штаб армейцев проделал колоссальную работу по поиску сочетаний, способных приносить результат в конкретный вечер. На первых порах хозяева сдерживали натиск химчан преимущественно благодаря индивидуальному мастерству ещё не сломавшегося де Коло и фирменным «бомбам» с восьми-девяти метров в исполнении Серхио Родригеса. Но со временем они и решили проблему нейтрализации Шведа (домашняя заготовка, подразумевавшая выдачу персонального задания по Алексею Никите Курбанову, довольно быстро провалилась), и разобрались, как на постоянной основе пополнять командную копилку важными очками.

Секрет оказался прост. Москвичи доигрывали каждый эпизод в нападении до конца и при первой же возможности шли в контакт — а в отдельных ситуациях откровенно искали пробивные фолы. Следствием стали невероятные для европейского баскетбола 43 штрафных броска, из которых баскетболисты ЦСКА реализовали 37.

Во-вторых, армейцы очень комфортно чувствовали себя под чужим щитом, собрав 16 подборов в нападении — и это в отсутствие незаменимого в данном компоненте Хайнса! За товарища по команде совместными усилиями постояли Уилл Клайбёрн и Отелло Хантер, причём последний, совсем немного не дотянувший дабл-дабла, стал одним из главных действующих лиц второй половины, по ходу которой хозяева и переломили ход матча.

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Наконец, в критический для команды момент очень качественно выполнили свою работу баскетболисты, которым при оценке потенциала красно-синих не принято уделять слишком много внимания. Во время упомянутого выше спурта 11:0 на площадке одновременно находились и защитник Лео Вестерманн, весь сезон отыгравший в тени де Коло с Родригесом, и форвард Виктор Радд, контракт с которым в феврале подписывался от безысходности — тогда ЦСКА сразила самая настоящая эпидемия травм, и любой доступный на рынке игрок с опытом выступлений в Евролиге был отнюдь не лишним.

Тот факт, что Итудис не побоялся довериться представителям дальнего конца скамейки запасных в решающие моменты поединка плей-офф, прилично удивил, но, если проблемы Нандо со здоровьем окажутся серьёзными, как минимум Вестерманну предстоит оказать существенное влияние на результат серии с «Химками». А то и всей концовки сезона.

Несмотря на поражение, жёлто-синие доказали, что они способны создать ЦСКА ощутимые проблемы в рамках отдельно взятой встречи — и это делает сражение команд гораздо более конкурентным и интригующим, чем казалось изначально. Шансов выцарапать хотя бы одну победу у химчан по-прежнему немного: ко второму матчу Итудис наверняка выяснит, почему в первой встрече (особенно в стартовой её половине) не пошла игра у Курбанова, Андрея Воронцевича и Кори Хиггинса, и ещё одной локальной неудачи не допустит. Но в стане армейцев всегда должны помнить, что самый опасный соперник — как раз тот, которому совершенно нечего терять. А дружина Барцокаса, уже выполнившая основную задачу на еврокубковый сезон, подходит под это определение как нельзя лучше.