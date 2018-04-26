Возрождение интриги: «Химки» отсрочили выход ЦСКА в «Финал четырёх» баскетбольной Евролиги

В третьем матче четвертьфинала плей-офф баскетбольной Евролиги подмосковные «Химки» на своей площадке обыграли столичный ЦСКА со счётом 79:73. Они сократили отставание в серии — 1:2 — и отсрочили выход продолжающих играть без двух ведущих исполнителей армейцев в «Финал четырёх» турнира. Как проходила встреча — в материале RT.

На момент начала третьего эпизода российского дерби в четвертьфинале Евролиги противостояние ЦСКА и «Химок» было единственным, которое могло закончиться сухой победой одной из команд. Во вторник, 24 апреля, стоявшая на грани вылета из плей-офф испанская «Баскония» размочила счёт в серии с турецким «Фенербахче» и как минимум на два дня отсрочила выход действующего чемпиона самого престижного клубного состязания Старого Света в «Финал четырёх», который состоится в конце мая в Белграде.

Подмосковная команда намеревалась любой ценой проделать аналогичный трюк. Дружине Георгиоса Барцокаса определённо пошли на пользу как переезд сражения с армейцами на домашнюю арену в Мытищах, так и солидный по меркам баскетбольного плей-офф перерыв в шесть дней между второй и третьей встречами. Времени было вполне достаточно, чтобы проанализировать допущенные в столице ошибки и поставить на ноги Тайлера Хоникатта — американского форварда, атлетизма и заряженности на борьбу которого с жёлто-синим катастрофически не хватало в трёхсекундной зоне.

ЦСКА вроде бы и подходил к отчётному матчу с игровым и психологическим преимуществом, но прямо сейчас время работает против гранда российского баскетбола. Возвращение в строй травмированных защитника Нандо де Коло и центрового Кайла Хайнса состоится, по всей видимости, уже по окончании четвертьфинала Евролиги, а в отсутствие двух стержневых исполнителей Димитрису Итудису приходится делать ставку на узкий круг легионеров.

Во втором поединке этого в совокупности с выдающейся игрой Семёна Антонова хватило, чтобы выцарапать волевую победу. Но к концу апреля в ногах лидеров накопился слишком серьёзный километраж, и действовать в схожем ключе в третьей встрече подряд армейцы определённо не могли. Особенно если помнить, что речь идёт о четвертьфинале Евролиги, где уровень соперника в любом случае очень высок.

На бумаге у фаворита имелся солидный резерв в лице представителей отечественной части состава — но и в третьем матче с «Химками» они не выстрелили. Антонов вышел на площадку в стартовой пятёрке и насобирал четыре фола за суммарные пять минут игрового времени. Вновь не поймал нужный ритм Андрей Воронцевич, который пока что становится главным разочарованием серии (за три поединка форвард российской сборной не набрал ни одного очка, совершив при этом больше потерь, нежели подборов). Виталия Фридзона греческий специалист откровенно передержал на скамейке запасных, а когда всё-таки бросил снайпера в мясорубку, усадил обратно после пары промахов.

Избежать провала удалось только Никите Курбанову, да и то с изрядной долей условности. Ведь Алексей Швед, за опеку которого форвард отвечал на продолжительных отрезках, в итоге набрал рекордные в данной серии 27 очков.

Вот и получилось, что на победу в третьем матче ЦСКА реально претендовал только до тех пор, пока стабильно попадал Кори Хиггинс (из 26 своих очков 18 он набрал уже к большому перерыву, после чего сбавил обороты), а Отелло Хантеру хватало сил переправлять мяч в кольцо после взаимодействий с Серхио Родригесом. Даже Уилл Клайбёрн, универсальный солдат Итудиса, во второй половине был бледной тенью самого себя, неприятно удивив не лучшим образом подготовленными бросками и регулярными промахами с линии штрафных.

Химчане тем не менее не спешили идти вперёд — всё-таки им пока не хватает опыта баталий плей-офф серьёзных международных турниров. Хозяева почти ничего не извлекли из семи потерь ЦСКА в первой четверти, выигранной с преимуществом всего лишь в два очка, и отдали инициативу в начале третьей, позволив армейцам лидировать и удерживать перевес в одно-два владения.

Тем не менее привычно солировавший в составе жёлто-синих Швед и поддержавший его Энтони Гилл очень тонко прочувствовали момент, когда соперник стал сдавать, и инициировали спурт 13:2 на стыке третьего и четвёртого отрезков. Правда, близость сенсационной победы едва не сыграла с «Химками» злую шутку: поведя «+8» и великолепно отрабатывая в обороне, подопечные Барцокаса на ровном месте совершили несколько обиднейших ошибок. Пытаясь отдать передачу в быстрый отрыв сразу же после подбора в защите или перехвата, они выбрасывали мяч в аут. Слишком уж велико было желание добить ЦСКА одним-единственным эффектным моментом.

Поэтому интрига продержалась ещё несколько минут, до тех пор пока выздоровевший Ханикатт, отметившийся перед этим двумя шикарными блок-шотами, не реализовал шальной трёхочковый на исходе владения химчан. Этот бросок и последовавшее за ним попадание Гилла предрешили исход встречи. Отквитать «-9» за три минуты в баскетболе, безусловно, можно, но уставшему ЦСКА это, несмотря на все старания проснувшегося в концовке Родригеса, не удалось.

Теперь «Химки», считавшиеся безоговорочным аутсайдером серии, имеют все шансы, чтобы перевести её в пятый поединок. Команда Барцокаса прервала 16-матчевую серию поражений от армейцев и почувствовала, что их (по крайней мере без де Коло и Хайнса в обойме) можно и нужно обыгрывать. Ещё одна победа поймавшего кураж подмосковного коллектива не кажется чем-то невероятным, особенно при поддержке родных трибун и запредельной самоотдаче на своей половине площадки.

Nothing is decided after 3 games of the Playoffs.



Onto Game 4! pic.twitter.com/OSUK7JnaRs — EuroLeague (@EuroLeague) 25 апреля 2018 г.

Москвичам же в четвёртой встрече, запланированной на пятницу, 27 апреля, необходимо во что бы то ни стало демонстрировать чемпионский характер. Иначе седьмой подряд выход в «Финал четырёх» Евролиги вполне может и не состояться.